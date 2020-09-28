В Армении допустили помощь России в войне с Азербайджаном

В Ереване назвали Турцию третьей стороной конфликта.
Армения в связи с обострением конфликта с Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха пока не намерена обращаться за внешней военной помощью. Однако переговоры о новых поставках оружия с Москвой уже идут, и при определенных обстоятельствах Армения обратится к России за дополнительной помощью.
Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, сообщает РИА Новости.
"Пока речь не идет о внешней военной помощи Армении", - сказал дипломат.
Как уверяет Тоганян, ситуация с конфликтом в Нагорном Карабахе претерпела изменений, и теперь Еревану приходится иметь дело еще и с Турцией. При определенных обстоятельствах Армения будет просить поставок вооружений у РФ.
"На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону — Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы (о дополнительных поставках оружия). В первую очередь к России", - добавил он.
Также Тоганян подчеркнул, что на данный момент Ереван не собирается обращаться за помощью в ОДКБ и пока не намерена перебрасывать своих военных в Нагорный Карабах.Читайте также"Карабах – это Армения": Азербайджан назвал причины войны с Ереваном
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Напомним, конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли районы в НКР, тогда как в Баку обвинили Армению в провокации и объявили о контрнаступательной операции.
- Азербайджан в данном конфликте поддержала Турция. В Анкаре назвали Армению "террористическим государством" и призвали Ереван прекратить огонь.
- Отреагировали на ситуацию и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал стороны конфликта сдерживаться от эскалации ситуации и отказаться от военных методов решения проблемы.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку решительно настроены по вопросу Нагорного Карабаха и намерены восстановить историческую справедливость.
- Позицию Баку поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он призвал Армению деоккупировать Нагорный Карабах, который, по его словам, принадлежит Азербайджану.