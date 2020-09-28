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В Армении допустили помощь России в войне с Азербайджаном

28 сентября 2020, 18:06

В Ереване назвали Турцию третьей стороной конфликта.

МИД Армении
Армения пока не намерена обращаться за помощью в ОДКБ - посол / Новости-Армения

Армения в связи с обострением конфликта с Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха пока не намерена обращаться за внешней военной помощью. Однако переговоры о новых поставках оружия с Москвой уже идут, и при определенных обстоятельствах Армения обратится к России за дополнительной помощью.

Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, сообщает РИА Новости.

"Пока речь не идет о внешней военной помощи Армении", - сказал дипломат.

Как уверяет Тоганян, ситуация с конфликтом в Нагорном Карабахе претерпела изменений, и теперь Еревану приходится иметь дело еще и с Турцией. При определенных обстоятельствах Армения будет просить поставок вооружений у РФ.

"На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону — Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы (о дополнительных поставках оружия). В первую очередь к России", - добавил он.

Также Тоганян подчеркнул, что на данный момент Ереван не собирается обращаться за помощью в ОДКБ и пока не намерена перебрасывать своих военных в Нагорный Карабах.Читайте также"Карабах – это Армения": Азербайджан назвал причины войны с Ереваном

Конфликт в Нагорном Карабахе

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