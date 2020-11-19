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В Армении оценили вероятность отставки Никола Пашиняна

19 ноября 2020, 11:31

В руководстве парламента Армении рассказали, какую роль играет премьер-министр Никол Пашинян в сложившейся ситуации.

Пашинян
В руководстве парламента Армении назвали роль Пашиняна стабилизирующей / Reuters

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян является человеком, который способен стабилизировать кризисную ситуацию в стране. Другие кандидаты на этот пост не рассматриваются.

Об этом заявила вице-спикер армянского парламента Лена Назарян в ходе своего брифинга в четверг, 19 ноября, комментируя возможную отставку Пашиняна с поста главы правительства.

По ее словам, в правящей фракции Мой шаг не поддерживают потенциальный уход Пашиняна с поста руководителя правительства и считают его роль стабилизирующей.

"Я не представляю какого-то другого человека, кандидата, руководителя, который может стабилизировать ситуацию. В этой ситуации фактор Никола Пашиняна больше стабилизирует, чем дестабилизирует. Посему, я не представляю другого кандидата в премьер-министры", - подчеркнула Назарян.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Кризис в Армении

  • Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе и в результате соглашений от 9 ноября, подписанных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным, вынуждена вывести свои войска из региона и отдать Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы под контроль Азербайджана.
  • В связи с этим в Ереване проходят митинги с требованием отправить в отставку армянского премьера Никола Пашиняна.
  • Глава правительства Армении Никол Пашинян, в свою очередь, утверждает, что он был вынужден подписать данные соглашения, иначе 20 тысяч армянских солдат могли оказаться во вражеском окружении.
  • Пашинян также акцентировал внимание на том, что договоренности помогли сохранить Степанакерт, Мартуни и Аскеран под контролем Еревана и анклава НКР.

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