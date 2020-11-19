В Армении оценили вероятность отставки Никола Пашиняна

В руководстве парламента Армении назвали роль Пашиняна стабилизирующей / Reuters

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян является человеком, который способен стабилизировать кризисную ситуацию в стране. Другие кандидаты на этот пост не рассматриваются.

Об этом заявила вице-спикер армянского парламента Лена Назарян в ходе своего брифинга в четверг, 19 ноября, комментируя возможную отставку Пашиняна с поста главы правительства.

По ее словам, в правящей фракции Мой шаг не поддерживают потенциальный уход Пашиняна с поста руководителя правительства и считают его роль стабилизирующей.

"Я не представляю какого-то другого человека, кандидата, руководителя, который может стабилизировать ситуацию. В этой ситуации фактор Никола Пашиняна больше стабилизирует, чем дестабилизирует. Посему, я не представляю другого кандидата в премьер-министры", - подчеркнула Назарян.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Кризис в Армении