В Армении оценили вероятность отставки Никола Пашиняна

В руководстве парламента Армении рассказали, какую роль играет премьер-министр Никол Пашинян в сложившейся ситуации.
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян является человеком, который способен стабилизировать кризисную ситуацию в стране. Другие кандидаты на этот пост не рассматриваются.
Об этом заявила вице-спикер армянского парламента Лена Назарян в ходе своего брифинга в четверг, 19 ноября, комментируя возможную отставку Пашиняна с поста главы правительства.
По ее словам, в правящей фракции Мой шаг не поддерживают потенциальный уход Пашиняна с поста руководителя правительства и считают его роль стабилизирующей.
"Я не представляю какого-то другого человека, кандидата, руководителя, который может стабилизировать ситуацию. В этой ситуации фактор Никола Пашиняна больше стабилизирует, чем дестабилизирует. Посему, я не представляю другого кандидата в премьер-министры", - подчеркнула Назарян.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Кризис в Армении
- Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе и в результате соглашений от 9 ноября, подписанных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным, вынуждена вывести свои войска из региона и отдать Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы под контроль Азербайджана.
- В связи с этим в Ереване проходят митинги с требованием отправить в отставку армянского премьера Никола Пашиняна.
- Глава правительства Армении Никол Пашинян, в свою очередь, утверждает, что он был вынужден подписать данные соглашения, иначе 20 тысяч армянских солдат могли оказаться во вражеском окружении.
- Пашинян также акцентировал внимание на том, что договоренности помогли сохранить Степанакерт, Мартуни и Аскеран под контролем Еревана и анклава НКР.