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В Армении оценили вероятность участия России в конфликте в Нагорном Карабахе

20 октября 2020, 17:05

Из конфликта в Нагорном Карабахе нужно исключить Турцию, утверждает Армен Саркисян.

Карабах,войн
Власти Армении утверждают, что Ереван способен воевать без российской помощи / Reuters

На данный момент нет никакой необходимости подключать Россию к армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе. Существует только цель исключения из него Турции.

Об этом заявил президент республики Армения Армен Саркисян в интервью французскому изданию France 24

По его словам, армянский народ уже продемонстрировал свою способность воевать самостоятельно, поэтому сейчас нет особой необходимости привлекать к конфликту Россию.

"Нет никакой необходимости вовлекать Россию в конфликт. Армяне Нагорного Карабаха уже доказали, что могут защитить свою землю сами", - сказал политик.

При этом он добавил, что для урегулирования конфликта нужно поднимать вопрос исключения Турции из конфликта в Нагорном Карабахе, так как Анкара деструктивно влияет на происходящие события.Читайте такжеИсключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху

"Вместо вовлечения России или какой-либо третьей страны необходимо исключить из конфликта Турцию, которая в этом вопросе играет разрушительную роль", - добавил Саркисян, подчеркнув, что Москва продолжает оставаться союзником Еревана.

Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе

  • Анкара на официальном уровне поддержала военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Президент Реджеп Эрдоган недавно заявил, что США, Россия и Франция, как страны-гаранты урегулирования конфликта, должны завершить переговоры и вернуть Нагорный Карабах под контроль Азербайджана.
  • У Эрдогана также заявляли, что Турция может задействовать в нагорно-карабахском конфликте свои вооруженные силы. Однако это произойдет лишь при определенных условиях. При этом Анкара отвергает обвинения в отправка боевиков из Сирии в Нагорный Карабах.
  • США обвиняют Турцию в оказании помощи Азербайджану в рамках вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Вашингтон призывает Анкару не вмешиваться в конфронтацию Баку и Еревана.
  • Армения считает, что Турция перебрасывает в зону конфликта боевиков из Сирии. Премьер-министр Никол Пашинян заявляет о наличии доказательств таких действий.

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