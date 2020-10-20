В Армении оценили вероятность участия России в конфликте в Нагорном Карабахе

Власти Армении утверждают, что Ереван способен воевать без российской помощи / Reuters

На данный момент нет никакой необходимости подключать Россию к армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе. Существует только цель исключения из него Турции.

Об этом заявил президент республики Армения Армен Саркисян в интервью французскому изданию France 24

По его словам, армянский народ уже продемонстрировал свою способность воевать самостоятельно, поэтому сейчас нет особой необходимости привлекать к конфликту Россию.

"Нет никакой необходимости вовлекать Россию в конфликт. Армяне Нагорного Карабаха уже доказали, что могут защитить свою землю сами", - сказал политик.

При этом он добавил, что для урегулирования конфликта нужно поднимать вопрос исключения Турции из конфликта в Нагорном Карабахе, так как Анкара деструктивно влияет на происходящие события.Читайте такжеИсключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху

"Вместо вовлечения России или какой-либо третьей страны необходимо исключить из конфликта Турцию, которая в этом вопросе играет разрушительную роль", - добавил Саркисян, подчеркнув, что Москва продолжает оставаться союзником Еревана.

Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе