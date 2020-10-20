В Армении оценили вероятность участия России в конфликте в Нагорном Карабахе

Из конфликта в Нагорном Карабахе нужно исключить Турцию, утверждает Армен Саркисян.
На данный момент нет никакой необходимости подключать Россию к армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе. Существует только цель исключения из него Турции.
Об этом заявил президент республики Армения Армен Саркисян в интервью французскому изданию France 24
По его словам, армянский народ уже продемонстрировал свою способность воевать самостоятельно, поэтому сейчас нет особой необходимости привлекать к конфликту Россию.
"Нет никакой необходимости вовлекать Россию в конфликт. Армяне Нагорного Карабаха уже доказали, что могут защитить свою землю сами", - сказал политик.
При этом он добавил, что для урегулирования конфликта нужно поднимать вопрос исключения Турции из конфликта в Нагорном Карабахе, так как Анкара деструктивно влияет на происходящие события.Читайте такжеИсключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху
"Вместо вовлечения России или какой-либо третьей страны необходимо исключить из конфликта Турцию, которая в этом вопросе играет разрушительную роль", - добавил Саркисян, подчеркнув, что Москва продолжает оставаться союзником Еревана.
Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе
- Анкара на официальном уровне поддержала военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Президент Реджеп Эрдоган недавно заявил, что США, Россия и Франция, как страны-гаранты урегулирования конфликта, должны завершить переговоры и вернуть Нагорный Карабах под контроль Азербайджана.
- У Эрдогана также заявляли, что Турция может задействовать в нагорно-карабахском конфликте свои вооруженные силы. Однако это произойдет лишь при определенных условиях. При этом Анкара отвергает обвинения в отправка боевиков из Сирии в Нагорный Карабах.
- США обвиняют Турцию в оказании помощи Азербайджану в рамках вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Вашингтон призывает Анкару не вмешиваться в конфронтацию Баку и Еревана.
- Армения считает, что Турция перебрасывает в зону конфликта боевиков из Сирии. Премьер-министр Никол Пашинян заявляет о наличии доказательств таких действий.