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В Беларуси народ победит только при одном условии – экс-советник Путина

21 ноября 2020, 19:55

Протесты в Беларуси 2020 могут закончиться победой народа, если оппозиция примет важное решение, поделился эксперт.

Илларионов полагает, что белорусский народ может победить власть при одном условии – Беларусь протесты
Белорусский народ может победить власть при одном условии, сказал Андрей Илларионов / Reuters

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что протесты в Беларуси закончатся победой народа только при одном условии.

Белорусский народ победит, когда лидеры оппозиционного движения решат применить силу, рассказал эксперт в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон.

По словам собеседника, если лидеры оппозиции решат, что на насилие нужно отвечать силовым сопротивлением, то вопрос может быть решен в течение нескольких часов или дней.

"Это (противостояние с властями – Ред.) закончится победой белорусского народа, но это закончится победой белорусского народа только тогда, когда руководители, лидеры оппозиционного движения все-таки дойдут до решения о применении силы", – заявил Илларионов.Читайте такжеНавальный "дал рецепт" победы над Лукашенко в Беларуси

  • Напомним, Беларусь охватили протесты после выборов президента, которые прошли 9 августа. По официальным данным, на выборах с огромным отрывом лидировал тогдашний президент Александр Лукашенко.
  • Оппозиция заявила, что на выборах были масштабные фальсификации, и вывела людей на улицы. Сторонники оппозиции требовали перемен. Силовики жестко расправлялись с участниками акций протеста, было много задержанных, появилась информация о первой жертве.
  • Ряд стран Запада осудили агрессию против мирных протестующих и не признали выборы в Беларуси, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.
  • Позже Лукашенко сказал, что не покинет пост президента, его инаугурация была организована тайно.
  • Западные страны не признали Лукашенко легитимным президентом. Срок его президентских полномочий истек 5 ноября.

Владимир Путин Андрей Илларионов Алеся Бацман новости Беларуси протесты в Беларуси
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