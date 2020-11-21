В Беларуси народ победит только при одном условии – экс-советник Путина

Белорусский народ может победить власть при одном условии, сказал Андрей Илларионов / Reuters

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что протесты в Беларуси закончатся победой народа только при одном условии.

Белорусский народ победит, когда лидеры оппозиционного движения решат применить силу, рассказал эксперт в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон.

По словам собеседника, если лидеры оппозиции решат, что на насилие нужно отвечать силовым сопротивлением, то вопрос может быть решен в течение нескольких часов или дней.

"Это (противостояние с властями – Ред.) закончится победой белорусского народа, но это закончится победой белорусского народа только тогда, когда руководители, лидеры оппозиционного движения все-таки дойдут до решения о применении силы", – заявил Илларионов.Читайте такжеНавальный "дал рецепт" победы над Лукашенко в Беларуси