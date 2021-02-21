В Беларуси назвали цель Лукашенко на переговорах с Россией по Союзному государству

Лукашенко оказался в ситуации, когда он фактически загнан в угол, считает Виталий Рымашевский.
В рамках новых переговоров с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко попытается выторговать 3 миллиарда долларов, однако вряд ли согласится на дальнейшую интеграцию двух стран в рамках Союзного государства. Но возможностей для маневра у него мало, так как политик поссорился со всем демократическим миром, заявил в эфире телеканала Украина 24 белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский.
По его словам, Лукашенко много лет возвращается к переговорам с Россией именно в тот момент, когда портятся отношения Беларуси с Западом. При этом даже сейчас, в сложный период для своего режима, белорусский глава государства пытается получить деньги от Москвы, не предоставив конкретных обязательство по вопросам дальнейшей интеграции с РФ в рамках Союзного государства.
"Абсолютно очевидно, Лукашенко на протяжении последних 20 лет приходит к Путину, к союзным патриотическим чувствам, когда отношения с Западом и внутри страны портятся. Сейчас именно такой период. Я только хочу обратить внимание, что даже в этот сложный для себя период он говорит: дайте мне 3 млрд сегодня, а союзное государство мы будем строить с вами завтра, то есть в 2022 году, возможно, будет референдум. Поэтому эти манипуляции, конечно, не новы, хотя риторика Лукашенко расстраивает", - сказал политик.Читайте такжеПутин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист
Также он добавил, что в данный момент Беларусь попала в сложную ситуацию, и Лукашенко может сделать выбор, который не устраивает белорусское государство. Его заявления могут привести к опасности.
"На самом деле это очень опасная риторика (о поиске внешних врагов, - ред.). Лукашенко загнан в угол и понимает, что кроме как у Путина, возможно, еще Китай – ему больше негде искать поддержки. По сути, со всем демократическим миром он поссорился", - подчеркнул Рымашевский.
Переговоры России и Беларуси
- Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко пройдут 22 февраля в Сочи. В Кремле утверждают, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы дальнейшей интеграции государств в рамках договора о Союзном государстве. По данным СМИ, Лукашенко будет просить новый кредит у Москвы на сумму в 3,5$ млрд, однако сам он эту информацию не подтверждает.
- Ранее Лукашенко заявлял, что Минск не планирует рассматривать возможность расширения сотрудничества с Россией в формате Союзного государства, так как нынешний механизм соглашений, при котором сохраняется суверенитет Беларуси, устраивает белорусские власти. Но он выразил готовность к переговорам об интеграции с РФ.
- Кроме того, Лукашенко поручил рассмотреть возможность, которая предусматривает отказ от нейтрального статуса в новой Конституции Беларуси.