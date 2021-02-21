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В Беларуси назвали цель Лукашенко на переговорах с Россией по Союзному государству

21 февраля 2021, 03:11
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Лукашенко оказался в ситуации, когда он фактически загнан в угол, считает Виталий Рымашевский.

Лукашенко
Лукашенко пообещает Москве дальнейшую интеграцию Беларуси с Россией, но только как минимум через год – политик / Reuters

В рамках новых переговоров с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко попытается выторговать 3 миллиарда долларов, однако вряд ли согласится на дальнейшую интеграцию двух стран в рамках Союзного государства. Но возможностей для маневра у него мало, так как политик поссорился со всем демократическим миром, заявил в эфире телеканала Украина 24 белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский.

По его словам, Лукашенко много лет возвращается к переговорам с Россией именно в тот момент, когда портятся отношения Беларуси с Западом. При этом даже сейчас, в сложный период для своего режима, белорусский глава государства пытается получить деньги от Москвы, не предоставив конкретных обязательство по вопросам дальнейшей интеграции с РФ в рамках Союзного государства.

"Абсолютно очевидно, Лукашенко на протяжении последних 20 лет приходит к Путину, к союзным патриотическим чувствам, когда отношения с Западом и внутри страны портятся. Сейчас именно такой период. Я только хочу обратить внимание, что даже в этот сложный для себя период он говорит: дайте мне 3 млрд сегодня, а союзное государство мы будем строить с вами завтра, то есть в 2022 году, возможно, будет референдум. Поэтому эти манипуляции, конечно, не новы, хотя риторика Лукашенко расстраивает", - сказал политик.Читайте такжеПутин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист

Также он добавил, что в данный момент Беларусь попала в сложную ситуацию, и Лукашенко может сделать выбор, который не устраивает белорусское государство. Его заявления могут привести к опасности.

"На самом деле это очень опасная риторика (о поиске внешних врагов, - ред.). Лукашенко загнан в угол и понимает, что кроме как у Путина, возможно, еще Китай – ему больше негде искать поддержки. По сути, со всем демократическим миром он поссорился", - подчеркнул Рымашевский.

Переговоры России и Беларуси

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