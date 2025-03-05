В Берлине пообещали предоставить Украине 3 млрд евро, которые блокировал Шольц

Мерц планирует встретиться с Шольцом для обсуждения вопроса помощи Украине.

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Украина может получить 3 миллиарда евро от Германии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Мерц хочет отдать Украине 3 миллиарда евро, которые заморозил Шольц

Будущий канцлер анонсировал встречу с Шольцом

Во вторник, 4 марта, победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин выделит дополнительную помощь Украине в размере 3 млрд евро. Эти средства были заморожены Олафом Шольцом. Об этом сообщает Le Monde.

Он анонсировал встречу с канцлером Шольцом, чтобы решить вопрос о дополнительной помощи для Украины.

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"Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро", - сказал он.

Эти средства планировали передать еще в прошлом году, но финансирование было заморожено канцлером Олафом Шольцом.

В то же время консервативная и социал-демократическая партии Германии, которые ведут переговоры по формированию будущего правительства, заявили, что хотят сделать беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угрозы разрыва отношений с США.

Позиция Шольца относительно войны в Украине - новости по теме

Недавно Олаф Шольц заявил, что администрации Дональда Трампа следует дать понять главе Кремля Владимиру Путину, что Европа и Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине. Европейские страны тратят на поддержку Киева больше, чем США, поэтому с Европой надо считаться, а европейских лидеров надо подключить к мирным переговорам. Он настаивает на участии Европы в переговорах, направленных на завершение российско-украинской войны.

Как писал Главред, недавно Шольц назвал "неуместными и преждевременными" разговоры и споры о размещении миротворческих сил в Украине. По его словам, такая позиция предполагает, что Киев не вернет все оккупированные страной-агрессором Россией территории. Также он отметил, что никакие решения не должны приниматься в обход самой Украины.

Кроме того, Шольц считает эгоистичной идею Трампа относительно природных ресурсов Украины в обмен на помощь. Немецкий канцлер считает, что Киев должен использовать сырье для восстановления страны после окончания боевых действий.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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