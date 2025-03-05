В Берлине пообещали предоставить Украине 3 млрд евро, которые блокировал Шольц

Основное:
- Мерц хочет отдать Украине 3 миллиарда евро, которые заморозил Шольц
- Будущий канцлер анонсировал встречу с Шольцом
Во вторник, 4 марта, победитель парламентских выборов в Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин выделит дополнительную помощь Украине в размере 3 млрд евро. Эти средства были заморожены Олафом Шольцом. Об этом сообщает Le Monde.
Он анонсировал встречу с канцлером Шольцом, чтобы решить вопрос о дополнительной помощи для Украины.
"Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро", - сказал он.
Эти средства планировали передать еще в прошлом году, но финансирование было заморожено канцлером Олафом Шольцом.
В то же время консервативная и социал-демократическая партии Германии, которые ведут переговоры по формированию будущего правительства, заявили, что хотят сделать беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угрозы разрыва отношений с США.
Позиция Шольца относительно войны в Украине - новости по теме
Недавно Олаф Шольц заявил, что администрации Дональда Трампа следует дать понять главе Кремля Владимиру Путину, что Европа и Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине. Европейские страны тратят на поддержку Киева больше, чем США, поэтому с Европой надо считаться, а европейских лидеров надо подключить к мирным переговорам. Он настаивает на участии Европы в переговорах, направленных на завершение российско-украинской войны.
Как писал Главред, недавно Шольц назвал "неуместными и преждевременными" разговоры и споры о размещении миротворческих сил в Украине. По его словам, такая позиция предполагает, что Киев не вернет все оккупированные страной-агрессором Россией территории. Также он отметил, что никакие решения не должны приниматься в обход самой Украины.
Кроме того, Шольц считает эгоистичной идею Трампа относительно природных ресурсов Украины в обмен на помощь. Немецкий канцлер считает, что Киев должен использовать сырье для восстановления страны после окончания боевых действий.
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Кто такой Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.
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