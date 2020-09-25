В детской сказке в Беларуси свергли Мишку-короля а на трон села Лисичка

Калыханка / кадр из видео

В беларуском аналоге программы Колискова Вечірня казка на УТ 1 и Вечірня казка з Дідом Панасом "Калиханка" показали выпуск, в котором Мишка Топа в короне не хотел играть с лисичкой Яной, а потом упал с трона и потерял свою корону.

По сюжету Фея и Яна восторгались троном, но оказалось, что в комнату его притащил Топа, который решил стать королем. Он согнал Яну и не дал ей даже посидеть на троне.

"Я теперь буду на своем троне сидеть и приказы отдавать!", - заявил он.

"А нам можно на твоем троне немного посидеть?", - спросили девочки.

"Сидеть здесь могу только я! Вы корону видели?! И не хихикайте, вы мне думать мешаете!", - накинулся на них Топа.

После этого отказался убирать и играть с ребятами. Зато, когда они пошли есть вкусный пирог, побоялся что с ним не поделятся, или принесут самый маленький кусок, сорвался с трона, потерял корону и сильно ушибся.

На трон снова садится лисичка Яна, а Фея снов находит и надевает корону. Вместе, без Топы, они начинают смотреть старый чешский мультфильм про крота.

Калыканка с Мишкой Топой и Лисичкой Яной:

Ведущая Калыханкі Елена Бикренева вчера вечером написала в историях своего Instagram, что это старый выпуск, записанный давно.

"Кому сказать, не поверят", - подписала она свое сторис.

/ TUT.by t.me/vybory_smotri

На данный момент сторис Елены Бикреневой уже нет в Instagram.

Напомним, 23 сентября Лукашенко официально стал президентом Беларуси. Инаугурация прошла тайно и не транслировалась в медиа, что является нарушением белорусского законодательства.

Многие страны не признают легитимность белорусского главы из-за фальсификаций выборов и применения насилия к активистам в ходе мирных митингов в Беларуси.

Однако Путин не поздравил Лукашенко с вступлением на должность и пока не собирается с поездкой в Минск.