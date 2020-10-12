В ЕС назвали фактор, при котором отношения между Брюсселем и Москвой изменятся

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель дал комментарий по поводу напряженных отношений между Брюсселем и Москвой.
Руководство Европейского союза рассматривает выполнение Минских соглашений в полной мере как главное условие для изменений в текущих двусторонних отношениях между ЕС и Россией.
Об этом в рамках заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы подтвердили силу пяти главных принципов, определенных в 2016 году. Мы настаиваем на полной имплементации Минских соглашений. Мы считаем это ключевым условием для любых фундаментальных изменений в отношениях между ЕС и Россией. Мы также стремимся повысить поддержку гражданского общества в России, правозащитников, и будем продолжать строить мосты между нашими народами ", — сказал чиновник.
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Санкции ЕС против России - что было ранее:
В понедельник, 12 октября, главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
До того Евросоюзе согласовали персональные санкции против физлиц и предприятий России из-за железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом.