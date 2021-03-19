В Германии назвали важным сигналом заявление Байдена о Путине-"убийце"

Министр иностранных дел Германии считает заявления Байдена о Путине сигналом к более жесткой позиции США в отношении России.
Заявления президента США Джо Байден в адрес президента России Владимира Путина сигнализирует более жесткую позицию Вашингтона в отношении Москвы. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.
Маас добавил, что с момента, когда Байден стал президентом, стало "ясно, что в Вашингтоне будет звучать четкая речь в адрес России".
В то же время, Маас сказал, что не считает своей задачей комментировать заявления президента США.
"Это, я считаю, важный сигнал, что американская внешняя политика будет, с одной стороны, очень четкой, когда речь идет о правах человека или свободы, а с другой стороны - способной там, где речь идет о больших вызовах, как-вот тема разоружения или изменения климата, держать окно для диалога с Москвой открытым", - сказал немецкий дипломат в интервью DW.
Читайте такжеВ ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину
Резкое заявление Байдена в адрес Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- Накануне президент США назвал Путина "убийцей" и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.
- Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
- При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
- После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
- В свою очередь Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" в пятницу или понедельник, 19 или 22 марта. Он требует, чтобы разговор с Байденом проходил в прямом эфире.
- У президента США Джозефа Байдена ответили на предложение президента России Владимир Путина о проведении "баттла". По словам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президенты уже провели телефонную беседу.