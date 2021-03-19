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В Германии назвали важным сигналом заявление Байдена о Путине-"убийце"

19 марта 2021, 00:40
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Министр иностранных дел Германии считает заявления Байдена о Путине сигналом к более жесткой позиции США в отношении России.

Германия
В Германии отреагировали на слова Байдена о Путине / pixabay

Заявления президента США Джо Байден в адрес президента России Владимира Путина сигнализирует более жесткую позицию Вашингтона в отношении Москвы. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Маас добавил, что с момента, когда Байден стал президентом, стало "ясно, что в Вашингтоне будет звучать четкая речь в адрес России".

В то же время, Маас сказал, что не считает своей задачей комментировать заявления президента США.

"Это, я считаю, важный сигнал, что американская внешняя политика будет, с одной стороны, очень четкой, когда речь идет о правах человека или свободы, а с другой стороны - способной там, где речь идет о больших вызовах, как-вот тема разоружения или изменения климата, держать окно для диалога с Москвой открытым", - сказал немецкий дипломат в интервью DW.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина - о чем ранее сообщал Главред:

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