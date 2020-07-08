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В МИД России сделали заявление о разрыве Украиной договора по терроризму

В Москве считают, что Киев занимается геополитическими играми.

8 июля 2020, 15:55
Лавров
Лавров выступил с новым обвинением в адрес Украины / Reuters

Нельзя допустить, чтобы борьба с террористической угрозой становилась заложником геополитических игр, в которые сейчас играет украинская власть.

Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ответ на разрыв Украиной договора с Россией о борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости.

"Нам ясно только одно, что борьба с терроризмом не должна быть жертвой и заложником каких-то геополитических игр. То, что украинское руководство занимается именно геополитическими играми, сомнений не вызывает ни у одного мало-мальски сведущего наблюдателя", - сказал Лавров.

Напоследок он подчеркнул, что Украина имеет самостоятельное право выходить из каких-либо документов.

Напомним, в среду, 8 июля, Кабинет министров Украины принял решение о прекращении подписанного с Россией в Ялте 2012 года меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Правительство поручило украинскому МИД уведомить российскую сторону о принятом Украиной решении.

Отметим, в апреле прошлого года украинское правительство решило разорвать договор о военном сотрудничество со странами СНГ.

Также в начале 2019 года Украина прекратила действие договора со странами Содружества независимых государств, который касался условий поставок товаров.

новости России новости Украины МИД России Сергей Лавров
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