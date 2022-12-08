glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В МИД Словакии разнесли призывы к "диалогу" с РФ и напомнили о попытках говорить с Гитлером

8 декабря 2022, 22:06
Мир в Украине будет после того, как страна вернет свои суверенные территории, считает министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.
Растислав Качер
Украина должна стать важным участником площадок на заседаниях стран Европы - Качер / Скриншот Facebook-трансляция МИД Украины

Призывающие к "переговорам" с агрессором Россией должны помнить, что говорить пробовали и с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Это привело к потере десятков миллионов людей, разрушению Чехословакии и Второй мировой войне. Мир в Украине будет тогда, когда государство вернет свои территории. Об этом заявил глава МИД Словакии Растислав Качер.

В ходе совместного с министром иностранных дел Украины брифинга он сказал о том, что мир должен помнить уроки истории. Война должна завершиться на условиях Киева.

"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что это уже пробовали с Гитлером - от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потери десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца. А конец - это когда вы скажете. Это украинский вариант мира", - сказал Качер.

Также он добавил, что мир в Украине будет после того, как государство вернет свои суверенные земли. Украинское государство должно стать партнером на всех важных международных площадках.

"Но и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия не будет представлять угрозу международному сообществу, когда Украина станет партнером, который будет заседать на всех важных европейских совещаниях", - подчеркнул Растислав Качер.

Война России против Украины

Журналисты Financial Times опубликовали статью, в которой говорилось о том, что интересы Запада и Украины по вопросу "диалога с Россией" могут разойтись.

Западный мир опасается применения агрессором РФ ядерного оружия в случае попытки Украины военным путем освободить оккупированный Крым.

Также они привели цитату президента Владимира Зеленского, который подчеркнул, что Киев не будет вести переговоры с Москвой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что миру не о чем говорить с Путиным. Директор Кремля потерял какие-либо политические перспективы. По его мнению, если Россия хочет не развалиться, она должна провести смену элит.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что директор РФ Путин уже проиграл на войне с Украиной по всем направлениям. Но предстоит еще много боев. Зимой как у сил обороны Украины, так и у российских оккупантов, будет время для проведения контрнаступательных операций.

Смотрите видео ТСН - когда проводить переговоры Украины и России решать будут в Киеве

Другие новости:

новости Словакии МИД Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:06

В МИД Словакии разнесли призывы к "диалогу" с РФ и напомнили о попытках говорить с Гитлером

21:52

Жена Андрея Макаревича рассказала, почему не хочет для сына "паспорт Мордора"

21:32

У молодухи престарелого Петросяна в отпуске выпала грудь

21:31

Медведев устроил истерику и сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров

21:02

Веру Брежневу уличили в беременности

Реклама
20:58

Мелитополь - ключ к освобождению Крыма: военный аналитик объяснил, как ВСУ очистит полуостровВидео

20:47

Как вкусно и правильно заваривать чай: простые хитрости, о которых многие не знают

20:40

Риск отключения света в Киеве на 5-7 дней: жителям столицы советую запасаться водойВидео

20:12

"Нет оснований": в РФ придумали нелепое объяснение, как не платить 3 млн рублей за уничтоженных солдатВидео

20:10

Приметы на 10 декабря: какие 2 вещи запрещено делать в этот день, чтобы все деньги не растерятьВидео

20:03

Орбакайте "убирают" со всех новогодних концертов

19:50

Президент Украины рассказал о своем отношении к Гайдаю и советским комедиям

19:30

Нам показали совершенно спятившего Путинамнение

19:12

Селин Дион страдает от редкого неизлечимого заболевания - певица отменяет концертыВидео

19:09

Угроза наступления войск РФ на Купянск: в Харьковской ОВА сделали заявление о ситуацииВидео

19:00

Таролог рассказала, опасаться ли украинцам до конца декабря ракетных ударов враговВидео

18:54

"Полное поражение РФ на территории Украины": Подоляк назвал четкое условие завершения войныВидео

18:21

Путин стремится захватить всю Украину, дайте нам танки, истребители и ракеты ATACMS – КулебаВидео

18:18

Пугачева собирается в Россию на новогодние праздники

17:52

Украина утонет в снегу и дождях, но сильно потеплеетВидео

Реклама
17:46

"Дипломатическим путем": Кулеба рассказал о деоккупации Крыма и ДонбассаВидео

17:36

Удобно, но опасно: почему нельзя ставить микроволновку на холодильник

17:30

Россия готовится к поражению в войне с Украиной, одним из новых лидеров видят Пригожина – ГУР

17:29

Гарик Харламов публично ссорится со своей бывшей женой Кристиной Асмус

16:55

Захарова "напророчила" сроки окончания войны и устроила истерику из-за военной помощи УкраинеВидео

16:53

Повторение судьбы фашистской Германии станет для них успехом: эксперт назвал два пути послевоенной РФВидео

16:48

Продюсер-предатель Бардаш объявил "культурную мобилизацию" на Донеччине

16:43

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

16:40

Оставить открытой или закрывать: как правильно поступить с дверцей стиралки после стирки

16:34

"Клиника": Королёва с сыном поразили странным поведением на камеруВидео

16:27

Евровидение-2023: букмекеры рассказали, кто победит в Национальном отбореВидео

16:26

Мощные танки Запада для Украины: США дадут добро на передачу Leopard 2 и ждут шага от ГерманииВидео

16:00

"Чтобы называла меня султан": Остапчук выдвинул требования к следующей девушке

15:55

Месть за Крымский мост: Путин подшофе с бокалом в руке назвал "причину" преступных обстрелов УкраиныВидео

15:32

Путин проиграл по всем направлениям, зимой будет возможность для наступления – генерал МиллиВидео

15:30

"Пташка" Полищук показала редкое фото красавчика-брата

15:16

В Белом доме думают над поставкой ВСУ кассетных боеприпасов - CNNВидео

14:50

Армия Украины усиливается дронами: за 30 дней войска получили 7 отечественных БПЛА – РезниковВидео

14:40

"Ты не один": DOROFEEVA споет Щедрик в необычном дуэте и расскажет об особенном Рождестве

13:33

"Может быть и завтра": в Кремле сделали циничное заявление о завершении войны в Украине

Реклама
13:08

"Капитуляцию Путина можно принять стоя": Данилов жестко ответил Меркель насчет переговоров с РФ

13:00

Гороскоп на завтра 9 декабря: Овнам – энергия, Весам – стрессы, а Рыбам – лень

12:50

Несколько десятков псковских спецназовцев сгорели заживо: боец Нацгвардии рассказал об обороне Харькова

12:42

"Нет смысла возвращаться к диалогам": Елена Зеленская рассказала про общение с родственниками из РФ

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофеева и Кацурин выпустили совместный трек и клип на негоВидео

12:17

Появилось видео, как больного Баскова водят под рукиВидео

11:49

Россия получила пинок под зад: Узбекистан отказался от "газового союза" с РФ

11:48

Это фиаско, диктатор: Путин стал "неудачником года" по версии PoliticoВидео

11:41

Гороскоп Таро для Львов на 2023 год: когда ждать подарки судьбы, а когда - хорошие деньгиВидео

11:20

"Начнется активизация войны": военный аналитик рассказал, чего ожидать от ВСУ зимойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять