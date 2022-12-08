В МИД Словакии разнесли призывы к "диалогу" с РФ и напомнили о попытках говорить с Гитлером

Мир в Украине будет после того, как страна вернет свои суверенные территории, считает министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

Украина должна стать важным участником площадок на заседаниях стран Европы - Качер / Скриншот Facebook-трансляция МИД Украины

Призывающие к "переговорам" с агрессором Россией должны помнить, что говорить пробовали и с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Это привело к потере десятков миллионов людей, разрушению Чехословакии и Второй мировой войне. Мир в Украине будет тогда, когда государство вернет свои территории. Об этом заявил глава МИД Словакии Растислав Качер.

В ходе совместного с министром иностранных дел Украины брифинга он сказал о том, что мир должен помнить уроки истории. Война должна завершиться на условиях Киева.

"Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что это уже пробовали с Гитлером - от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войны, потери десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца. А конец - это когда вы скажете. Это украинский вариант мира", - сказал Качер.

Также он добавил, что мир в Украине будет после того, как государство вернет свои суверенные земли. Украинское государство должно стать партнером на всех важных международных площадках.

"Но и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия не будет представлять угрозу международному сообществу, когда Украина станет партнером, который будет заседать на всех важных европейских совещаниях", - подчеркнул Растислав Качер.

Война России против Украины

Журналисты Financial Times опубликовали статью, в которой говорилось о том, что интересы Запада и Украины по вопросу "диалога с Россией" могут разойтись.

Западный мир опасается применения агрессором РФ ядерного оружия в случае попытки Украины военным путем освободить оккупированный Крым.

Также они привели цитату президента Владимира Зеленского, который подчеркнул, что Киев не будет вести переговоры с Москвой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что миру не о чем говорить с Путиным. Директор Кремля потерял какие-либо политические перспективы. По его мнению, если Россия хочет не развалиться, она должна провести смену элит.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что директор РФ Путин уже проиграл на войне с Украиной по всем направлениям. Но предстоит еще много боев. Зимой как у сил обороны Украины, так и у российских оккупантов, будет время для проведения контрнаступательных операций.

Смотрите видео ТСН - когда проводить переговоры Украины и России решать будут в Киеве

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