В Минобороны Беларуси озвучили план по смене политического курса страны

Виктор Хренин / Белта

Руководитель Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин на совещании в городе Гродно с участием президента Александра Лукашенко заявил ‒ что оппозиция и внешние силы будут использовать действия силового блока страны "по стабилизации обстановки" в качестве предлога для смены политического курса.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

"В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем", — заявил Хренин.

По его мнению, такой сценарий возможен, если будут задействованы военные части и подразделения высокой готовности, которые размещены в непосредственной близости от государственной границы Беларуси.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе - там, где передвигаются войска НАТО.

В НАТО назвали безосновательными заявления президента Александра Лукашенко о том, что Альянс усиливает войска у границ с Беларусью, и призвали его уважать права своих граждан.