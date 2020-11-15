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Стрельба, водомет и сотни задержанных: что происходит в протестное воскресенье в Минске

15 ноября 2020, 14:05

Протестующие скандируют: "Убийцы!". Не исключено, что силовики в Минске готовятся к штурму.

Взрывы и стрельба в Минске 15 ноября
Взрывы и стрельба в Минске 15 ноября / скриншот

В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах проходят акции в память о Романе Бондаренко – активисте, который умер 12 ноября после задержания силовиками.

Тедеграм-канал НЕХТА Live опубликовал видео стрельбы по мирным людям на площади Перемен в Минске. На кадрах видны вспышки, дым, слышны выстрелы. Люди разбегаются в разные стороны.

Сообщается, что протестующим нужна помощь.

Протестующие скандируют: "Убийцы!". Также на площади заметили водомет. Не исключено, что силовики готовятся к штурму.

Тем временемвправозащитном центре Весна сообщают о более 100 задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии. Силовики задерживают демонстранотов в Минске, Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске. Среди задержанных числятся фотокорреспондент белорусского портала Наша Нива и журналист издания Hrodna.life.

Во время задержаний правоохранители применяют силу к демонстрантам. Одного из них забили до потери сознания.

/ скриншот

В Бресте женщины не дали силовикам забрать одного из демонстрантов. Они буквально вырвали его их рук правоохранителей.

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Минск стрельба протесты акция протеста новости Беларуси
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