В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться" от военного вмешательства

Глава ОБСЕ просит Россию воздержаться от военного вмешательства

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау отреагировал на российское признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В частности, призвал Россию воздержаться от военного вмешательства.

"Что касается решения президента России Владимира Путина, мы выражаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений", - написал он в Twitter.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что "считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Читайте также: