В Польше вспыхнули массовые протесты из-за запрета абортов

В Польше действует один из самых строгих законов об абортах в Европе / Reuters​

В Польше Конституционный суд постановил, что аборт по причине тяжелых, неизлечимых или фатальных пороков развития плода противоречит Конституции.​ Как пишет BBC, решение не требует изменения законодательства и вступает в силу в ближайшие дни.

Сообщается, что постановление Конституционного трибунала делает аборт законным только в тех случаях, когда жизнь или здоровье женщины находится под угрозой, а также в случае изнасилования или инцеста.

В 2019 году в Польше из 1100 легальных абортов 1074 были произведены из-за дефектов развития плода (почти 98% всех операций). 33 аборта сделали из-за угрозы жизни женщинам и только 3 - из-за изнасилования или инцеста. Таким образом благодаря решению Конституционного трибунала легальные аборты в Польше практически исчезнут.

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Из-за такого решения суда, в Варшаве состоялся массовый протест. Ситуация обострилась после полуночи. Полиция объявила, что будет принимать решительные меры, произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, протестующие забросали полицейских камнями.​

Активисты и правозащитники, протестующие против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин.​

Как ранее писал Главред, в сентябре 2020 года в Польше зарегистрировалось рекордное количество иностранцев. Из зарегистрированных 689 тыс. иностранцев, платящих в стране налоги, 75% являются гражданами Украины.​