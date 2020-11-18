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В РФ сделали первый шаг к узакониванию пожизненной неприкосновенности для Путина

18 ноября 2020, 07:27

Госдума России одобрила законопроект в первом чтении.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, который предоставляет президенту страны после его ухода с поста главы государства пожизненную неприкосновенность.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, такие гарантии необходимы, "чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра", передает DW.

О чем говорится в законопроекте:

  • Запрещается привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности, задерживать его, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру.
  • Неприкосновенность бывшего президента РФ распространяется на жилье, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.
  • Действие документа распространяется и на членов семьи экс-президента.
  • Лишить неприкосновенности бывшего главу России сможет только Совет федерации. В частности, на основании обвинения экс-лидера страны в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Данное обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ.

Законопроект о гарантиях подготовил сенатор Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по конституционному законодательству Павел Крашенинников.

Документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 5 ноября 2020 года. После принятия Госдумой его должен рассмотреть Совет Федерации и подписать сам Владимир Путин.

К слову, единственным живущим ныне экс-президентом РФ является Дмитрий Медведев. Он занимал пост президента РФ в 2008-2012 годах.

Ряд экспертов считает, что этот документ является предпосылкой для того, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время покинет свой пост.

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Напомним:

  • Британский таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники, писал, что Владимир Путин болен – он страдает болезнью Паркинсона.
  • Издание также выяснило, что Путин собирается покинуть пост президента РФ в январе 2021 года.
  • Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что информация западных СМИ о наличии у главы РФ серьезной болезни является "полной чушью".
  • Андрей Пионтковский, российский политолог и публицист, который живет в США, высказал свое мнение относительно реальности публикаций СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин серьезно болен и в ближайшее время уйдет в отставку. По его словам, человеку со слабым здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы.
новости России неприкосновенность Владимир Путин Госдума РФ
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