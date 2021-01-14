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В России раскрыли планы по задержанию Навального

14 января 2021, 15:46
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Алексею Навальному хотят заменить условный срок на реальный.

Алексей Навальный
Навального обвиняют в нарушении режима условного срока / Reuters

Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) планирует мероприятия по задержанию российского оппозиционного политика Алексея Навального после его прибытия на территорию российского государства. Навального намерены задержать до решения суда, который рассмотрит возможность замены ему условного срока на реальное отбывание наказания.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на Управление ФСИН по Москве, с 24 сентября у ведомства нет информации о местонахождении Алексея Навального. В релизе указывается, что в отношении гражданина 27 ноября были начаты первоначальные мероприятия по розыску, а 29 декабря Навального объявили в розыск, предполагающий его задержание.Читайте такжеИсторик оценил шансы Навального стать президентом России

Навальному инкриминируют "факты злостных нарушений" режима условного отбывания срока заключение. В связи с этим планируется его задержание. В УФСИН считают, что Навальный "нарушал условия испытательного срока" и "минимум шесть раз не явился на регистрацию".

Издание подчеркивает, что у Навального две условные судимости по 5 лет по делам компаний Кировлес и Ив Роше. В рамках первого уголовного дела его обвинили в хищении 16 миллионов рублей, в рамках второго – более 30 миллионов рублей.

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