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В Швейцарии загадочно умерла акушерка, принимавшая роды у любовницы Путина

2 марта 2023, 09:07
63-летняя врач Наталья Тибо-Кондратьева внезапно скончалась в Швейцарии. И уже через день ее тело было спешно отправлено в крематорий.
Путин, Кабаева, гинеколог
Наталья Тибо-Кондратьева, Владимир Путин, Алина Кабаева, гинеколог / коллаж фото УНИАН, Instagram, Mirror

В Швейцарии при загадочных обстоятельствах внезапно скончалась врач, который принимала роды у вероятной любовницы русского диктатора Путина – бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Гражданка Швейцарии врач Наталья Тибо-Кондратьева (уроженка СССР) возглавляла медицинскую бригаду во время рождения предполагаемых детей Владимира Путина с его 39-летней любовницей-гимнасткой Алиной Кабаевой.

63-летняя Наталья внезапно скончалась в Швейцарии 24 февраля 2023 года − за четыре дня до того, как ее роль в жизни диктатора была обнародована на в расследовании журналистов "Проекта". Причем ее тело было спешно отправлено в крематорий – буквально 25 февраля.

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К слову, на фотографии, сделанной на Красной площади 9 мая 2019 года, Тибо сфотографировалась с двумя другими швейцарскими медиками (неонатолог Петра Екатерина Мария Донати-Генет и медсестра Стелла Гизелу), с которыми она якобы и принимала роды у Кабаевой.

Все трое работали в клинике Святой Анны в городе Лугано (Швейцария), где, как сообщалось, Кабаева родила еще одного ребенка − в 2015 году.

Тибо-Кондратьева, к слову, публично восхищалась Путиным.

"Он единственный и неповторимый папа для всей матушки России!!!! Спасибо, что не забыли меня", — писала она в соцсетях.

​Дети Путина и Кабаевой

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

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