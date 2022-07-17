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В США дали тревожный прогноз: запасов оружия не хватит на длительную войну в Украине

17 июля 2022, 17:36

Производители оружия ждут "четкого сигнала" от правительств, чтобы понять, сможет ли ВПК и в дальнейшем обеспечивать нужные темпы поставок.

Украина, США
В США оценили запасы оружия для войны в Украине / Фото Reuters

Военные подрядчики США постоянно находятся на связи с Пентагоном, обеспечивая, в частности, поставки для Украины. заявила исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден.

По ее словам, поставка комплектования пока отстает от заявленных потребностей. Это связано с нехваткой электронных компонентов, таких как кабели, разъемы и блоки питания. Время получения таких деталей "удвоилось или утроилось", пишет Financial Times.

Она пояснила, что западные страны не создавали запасов вооружений для длительной и интенсивной войны. Теперь компании по производству оружия ждут "четкого сигнала о спросе" от правительств, чтобы понять, сможет ли военная промышленность и в дальнейшем обеспечивать нужные темпы поставок вооружений.

"Я бы не сказала, что наши склады пустеют, но если нам дадут прогноз, что такой же уровень поставок продержится еще несколько лет, это будет конечно не то, на что мы опирались при создании запасов", – отметила представитель Northrop Grumman.

В материале отмечается, что еще один крупный оборонный подрядчик Raytheon, производящий ПЗРК Stinger, тоже дал понять, что компании понадобится "какое-то время" для выполнения нового заказа (в мае Пентагон впервые за 18 лет заказал 1300 комплексов).

Northrop Grumman - один из крупнейших мировых концернов, который выполняет подряды Пентагона.

Компания производит пушки Bushmaster и боеприпасы среднего калибра, которые поставляют ВСУ из правительственных запасов США. Кроме того, созданный компанией самолет RQ-4 Global Hawk выполняет по заданию Пентагона и НАТО регулярные разведывательные полеты вдоль границы Украины.

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Напомним, ранее в Пентагоне заявили о том, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS оказывают значительное влияние на операции ВСУ на линии фронта с Россией.

Как напомнили в Пентагоне, система M142 HIMARS позволяет запускать сразу несколько высокоточных ракет.

Отмечается, что США уже предоставили Украине восемь систем, а также планируется передача еще четырех РСЗО.

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