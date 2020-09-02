"В США миллионы умрут": Жириновский сделал прививку от Covid-19 и похвастался

Владимир Жириновский / УНИАН

Владимир Жириновский, скандально известный политик из РФ, сделал прививку российской вакциной Спутник V от китайского коронавируса.

В Сети был опубликован ролик, на котором был запечатлен процесс вакцинации.

В подписи к видео уточняется, что Жириновский стал участником клинических исследований первой вакцины от коронавируса Спутник V, который был разработан Центром имени Гамалеи Минздрава РФ

"Вакцинация происходит в два шага. Второй укол сделают через три недели, Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", ‒ рассказали в ЛДПР.

На ролике можно рассмотреть, что укол делают в предплечье, а сама процедура продлилась буквально несколько мгновений. После чего Жириновский энергично оделся и произнес речь.

"Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", ‒ заявил российский политик.

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Напомним, ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что через месяц после запуска производства необходимого количества доз вакцины от Covid-19 в Росссийской Федерации начнется массовая прививочная кампания.