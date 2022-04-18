В США раскрыли содержание новых санкций против России

В США раскрыли содержание новых санкций против РФ / flickr.com

Министерство финансов США работает над новыми санкциями против Российской Федерации. Следующие ограничения будут нацелены против военно-промышленного комплекса страны-оккупанта, говорится в заявлении заместителя министра финансов США Уолла Адейема.

"Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России -ред.) и цепочку поставок", - заявил Адейемо.

Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ускорить доставку силам обороны Украины большого количества артиллерийских боеприпасов, ведь ожесточенные наземные бои ВСУ с войсками России за Донбасс могут начаться уже в ближайшие дни. В США предполагают, что стратегия РФ заключается в переброске оружия и войск, которые находились на севере, на восток страны, после чего отсечь украинские воинские подразделения.

Также ранее сообщалось, что дипломаты страны-агрессора на нынешней неделе направили властям США официальную ноту протеста. В документе говорится о том, что поставки западного оружия Украине якобы могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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