В США сделали новое заявление о Северном потоке-2

Нед Прайс высказался о строительстве Северного потока-2 / Reuters

Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2.

Как заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.

"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в деятельности, попадающей под санкции, чтобы продемонстрировать наше несогласие с этим проектом, которое сохраняется", - сказал он.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США все еще считают Северный поток-2 плохой сделкой для европейских партнеров.

Он также отметил, что американская администрация продолжит прилагать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны".

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией ранее призывал США и Евросоюз остановить достройку Северного потока-2. Гарант акцентировал внимание на том, что данный проект несет угрозу безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что после запуска СП-2 украинской газотранспортной системе грозит опасность со стороны России. По данным разведки, существует вероятность провокаций и терактов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором у газопровода Северный поток-2 возникнут проблемы на этапе сертификации и страхования трубы.

Российский депутат Вячеслав Никонов предположил, что США попробуют остановить запуск Северного потока-2 в том случае, если на осенних парламентских выборах в Германии победу одержит Партия зеленых.