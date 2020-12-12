В Техасе хотят провести референдум и выйти из состава США

Техас намерен выйти из состава США

Чиновник из Техаса, член палаты представителей Кайл Бидерманн предложил провести референдум по выходу штата из состава США.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Twitter-аккаунт Бидерманна.

"Федеральное правительство вышло из-под контроля и больше не представляет ценности жителей Техаса", - выразил мнение политик.

Именно поэтому, исходя из слов Бидерманна, он собирается подать законопроект, который позволит техасцам провести референдум и получить таким образом статус независимого государства.

Тем временем председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст в ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов предложил сформировать "Союз штатов", которые бы придерживались принципов американской конституции. Его заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте партии.

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По его словам, решение Верховного суда, отвергнувшего иск Техаса к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину, создает опасный прецедент, позволяющий некоторым штатам нарушать американскую конституцию и не нести за это никакой ответственности.

"Верховный суд, отвергнув иск Техаса, поддержанного 17 штатами и 106 конгрессменами США, постановил, что какой-либо штат может предпринимать неконституционные действия и нарушать свои собственные законы о выборах", - говорится в документе.

Отмечается, что это решение будет иметь далекоидущие последствия для будущего конституционной республики.