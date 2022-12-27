"Вместе до смерти": Лукашенко с Путиным на руках подняли на смех

Российский диктатор Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ, который проходил в стране-агрессоре, РФ, дорогие перстни.
Сеть взорвалась мемами по этому поводу. Журналист Дмитрий Гордон также опубликовал забавное фото.
На снимке самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко держит на руках довольного Путина.
Пользователи сети уже начали придумывать название к снимку.
"Голум и его прелесть", "Они же вдвоем на одной машине приехали. Наверное Лукашенко раньше всех получил кольцо. Интересно, Путин его, а потом он Путина или наоборот?", "Вместе до смерти, недолго осталось", "Желаем "паре молодой" дожить до Гааги", - писали в комментариях под фото.
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Путин пытается оправдаться перед россиянами и снять с себя ответственность за войну, которую он развязал против Украины. Поэтому в последнее время он делает заявления о том, что Россия якобы хочет как можно быстрее закончить боевые действия.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.
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