"Вместе до смерти": Лукашенко с Путиным на руках подняли на смех

В Сети высмеяли Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Александр Лукашенко, Владимир Путин / соцсети

Российский диктатор Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ, который проходил в стране-агрессоре, РФ, дорогие перстни.

Сеть взорвалась мемами по этому поводу. Журналист Дмитрий Гордон также опубликовал забавное фото.

На снимке самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко держит на руках довольного Путина.

Лукашенко, Путин / скриншот

Пользователи сети уже начали придумывать название к снимку.

"Голум и его прелесть", "Они же вдвоем на одной машине приехали. Наверное Лукашенко раньше всех получил кольцо. Интересно, Путин его, а потом он Путина или наоборот?", "Вместе до смерти, недолго осталось", "Желаем "паре молодой" дожить до Гааги", - писали в комментариях под фото.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Путин пытается оправдаться перед россиянами и снять с себя ответственность за войну, которую он развязал против Украины. Поэтому в последнее время он делает заявления о том, что Россия якобы хочет как можно быстрее закончить боевые действия.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

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