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Во Франции наказали студентку за оправдание обезглавливания учителя

23 октября 2020, 23:40

Девушка заявила, что осознала свою ошибку и раскаивается.

Франция полиция
Студентку во Франции осудили за оправдание терроризма / Reuters

Во Франции 19-летняя студентка из Безансона получила четыре месяца условного срока наказания за оправдание терроризма, она назвала "заслуженной" смерть учителя истории Самюэля Пати, которого обезглавил исламист.

Как информирует L’Est Republican, свои размышления девушка написала в Facebook.

В соцсети француженка отреагировала на новость об общенациональном траурном митинге гневным постом. Затем она в комментариях возражала пользователям, которые сочувствовали погибшему педагогу. Кто-то сообщил об инциденте в государственную платформу Pharos, отслеживающую незаконный контент в национальном сегменте интернета.

Через несколько дней студентку задержала полиция. Она оправдывалась, что не знала подробностей происшествия, затем извинялась и утверждала, что признала досадную ошибку. Также она удалила свой неудачный пост в соцсети.

Читайте такжеВо Франции обезглавивший учителя чеченец отправил видео ИГИЛПолиция вынуждена была проверить все гаджеты девушки, однако связи с террористами обнаружено не было. Обвинение просило для нее 6 месяцев условно и 180 часов общественных работ, но суд принял более мягко решение — четыре месяца условно и обязательные курсы гражданского просвещения.

По данным главы французского правительства Жана Кастекса, после жестокой расправы над учителем поступило в полицию 1279 сообщения о незаконном контенте, 27 человек арестованы.

Убийство преподавателя под Парижем

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