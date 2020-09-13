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Водометы и отряды ОМОНа: в центре Минска строят баррикады

13 сентября 2020, 18:59

Колонна военных грузовиков перекрыла проспект Победителей.

В центре Минска начали строить баррикады

Сегодня в центре Минска собралось около 150 тысяч граждан, которые выступают против результатов выборов президента Беларуси.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на очевидцев 13 сентября.

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. По информации агентства, часть протестующих начала возводить баррикады. Активисты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.

Движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

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Колонна военных грузовиков перекрыла проспект Победителей в Минске, по которому десятки тысяч протестующих движутся в сторону района Дрозды, где живут высокопоставленные белорусские чиновники.

Кроме военных грузовиков на месте находятся усиленные отряды ОМОН со щитами в руках, а также водометы и машины, оснащенные системой заграждений Рубеж.

Протесты в Беларуси

Напомним, утром, 13 сентября, за несколько часов до начала Марша героев, силовики начали стягивать в центр города автозаки и военную технику для возможного подавления протестов.

Перед началом политической акции силовики начали задерживать участников мероприятия. У протестующих были с собой бело-красно-белые белорусские флаги.

Кроме того, власти ограничили работу мобильного интернета в Минске и временно закрыли 7 станций метро с целью препятствия проведению народных акций.

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