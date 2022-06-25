Война Путина – геноцид украинцев, США должны дать Украине танки Abrams и ЗРК Patriot – Помпео

Штаты должны дать Украине танки Abrams и ЗРК Patriot – Помпео / Коллаж Посольство США в Украине, Reuters, УНИАН

Нападение России на Украину является незаконной войной по оккупации территории другого государства. Военные действия Москвы направлены на геноцид украинского народа. Соединенные Штаты не должны предоставить Киеву американские танки Abrams и зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы украинцы смогли себя защитить. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Как сообщает Голос Америки, 24 июня в ходе выступления в Гудзоновском институте США он сказал о том, что военные действия Москвы против Киева являются "незаконной захватнической войной".

Читайте такжеУкраина будет атаковать войска РФ мощными РСЗО Himars, наступает другая война – террорист Гиркин"Война Путина представляет планируемый геноцид, который является умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", - говорит Помпео.

По его словам, США, помимо уже существующей военной помощи, нужно предоставить Украине американские танки Абрамс и системы противовоздушной обороны Patriot.

Майк Помпео полагает, что пока Путин у власти в России, ни одна страна, которая живет с ней по соседству, не будет находиться в безопасности. По этой причине США должны оказать поддержке Украине во избежание развития широкомасштабной войны по всей Европе, которая потребует уже подключения американской армии.

В Украину прибыли дальнобойные РСЗО HIMARS

В администрации президента США Джо Байдена 1 июня анонсировали передачу Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Вооружение вошло в новый пакет военной помощи Киеву. В Вашингтоне сказали, что ВСУ не должны применять дальнобойную артиллерию по территории России.

Министр обороны Алексей Резников 23 июня заявил, что мощные дальнобойные РСЗО HIMARS уже прибыли в Украину. Он предупредил войска РФ о последствиях использования украинской армией такого оружия.

Ракетные системы залпового огня HIMARS уже успешно применяются в боях с войсками РФ в Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео работы РСЗО.

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