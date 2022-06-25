Война Путина – геноцид украинцев, США должны дать Украине танки Abrams и ЗРК Patriot – Помпео

Пока Путин остается у власти в РФ, ни одна страна с ней по соседству не будет находиться в безопасности, сказал Майк Помпео.
Нападение России на Украину является незаконной войной по оккупации территории другого государства. Военные действия Москвы направлены на геноцид украинского народа. Соединенные Штаты не должны предоставить Киеву американские танки Abrams и зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы украинцы смогли себя защитить. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео.
Как сообщает Голос Америки, 24 июня в ходе выступления в Гудзоновском институте США он сказал о том, что военные действия Москвы против Киева являются "незаконной захватнической войной".
Читайте такжеУкраина будет атаковать войска РФ мощными РСЗО Himars, наступает другая война – террорист Гиркин"Война Путина представляет планируемый геноцид, который является умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", - говорит Помпео.
По его словам, США, помимо уже существующей военной помощи, нужно предоставить Украине американские танки Абрамс и системы противовоздушной обороны Patriot.
Майк Помпео полагает, что пока Путин у власти в России, ни одна страна, которая живет с ней по соседству, не будет находиться в безопасности. По этой причине США должны оказать поддержке Украине во избежание развития широкомасштабной войны по всей Европе, которая потребует уже подключения американской армии.
В Украину прибыли дальнобойные РСЗО HIMARS
В администрации президента США Джо Байдена 1 июня анонсировали передачу Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Вооружение вошло в новый пакет военной помощи Киеву. В Вашингтоне сказали, что ВСУ не должны применять дальнобойную артиллерию по территории России.
Министр обороны Алексей Резников 23 июня заявил, что мощные дальнобойные РСЗО HIMARS уже прибыли в Украину. Он предупредил войска РФ о последствиях использования украинской армией такого оружия.
Ракетные системы залпового огня HIMARS уже успешно применяются в боях с войсками РФ в Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео работы РСЗО.
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