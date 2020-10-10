Война в Нагорном Карабахе поставлена на паузу: официально вступило в силу перемирие

В Карабахе вступило в силу перемирие / Reuters

Война в Нагорном Карабахе поставлена на паузу - режим прекращения огня вступил в силу в суботу, 10 октября, в 12.00 по местному времени (11.00 по киевскому) согласно достигнутым в Москве договоренностям.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Отметим, в ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.

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Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.