Войска РФ построили мост к Изюму и намерены наступать на Славянск и Северск – ISW

Российские войска продолжили штурм к юго-западу и юго-востоку от Изюма - ISW / pixabay, ВСУ

Войска России продолжают наступление на Донбасс на нескольких направлениях. Они построили новый мост вдоль своих линий связи к Изюму Харьковской область, что указывает на намерения осуществить прорыв на Славянск и Северск. Продолжается штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Согласно выводам экспертов ISW американских специалистов, российская оккупационная армия соорудила новый мост вдоль своих наземных линий связи к Изюму Харьковской области. Обстановка может указывать на их планы по усилению наступательных операций на Славянск и Северск.

Читайте такжеВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье - АрестовичПри этом оккупанты продолжили штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма.

Геолокационный кадры могут свидетельствовать о том, что российские и чеченские военные подразделения также контролируют железнодорожную станцию в Камышевахе. Скорее всего, они попытаются установить соединение с силами, которые атакуют Орехов.

Также аналитики указывают на ведение россиянами наземных наступлений в районе Северодонецка. Украинские военные по-прежнему контролируют промышленный район города.

Вероятно, оккупанты снова пытаются перерезать трассу Т1303 Горно-Лисичански и запустили неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Украинские военные, похоже, снова начали контрнаступление на северо-западе от Херсона (в Киселевке), на юг от локации, где проводились предыдущие операции.

Оккупационные чиновники РФ в захваченном Мелитополе выдали первую партию российских паспортов.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что армия Украины не может перейти к контрнаступательной операции. ВСУ пока не хватает оружия. Оккупационные войска РФ обладают преимуществом в вооружениях, в то время как Украина стремится сохранить жизни своих военнослужащих.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ВСУ для перехода к контрнаступлению нужно много оружия. Это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевые самолеты, танки и тысячи беспилотных летательных аппаратов. Также следует сформировать 6 бригад общей численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина испытывает проблемы с оружием. В сложившейся ситуации у России на Донбассе тотальное преимущество по артиллерии. Если Запад не усилит военную помощь Киеву, ВСУ будет сложно остановить наступление российских войск, не говоря уже о контрнаступательной операции.

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