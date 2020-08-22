Возвращение в Беларусь: Тихановская сделала громкое заявление

Светлана Тихановская / Скриншот

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская рассказала о том, когда будет готова вернуться на родину.

Как подчеркнула она в интервью каналу Белсат, она сможет вернуться в Беларусь, если ее семья будет в безопасности.

Участница президентских выборов в Беларуси отметила, что готова вернуться при условии, если у власти не будет Александра Лукашенко.

"Важно то, что у нас украли это право на честные выборы. И только новые честные, прозрачные выборы могут восстановить справедливость. Но эти выборы должны уже быть не с этим составом ЦИК, к которому у людей нет доверия. На эти выборы должны быть допущены все наблюдатели, не только белорусские, но и зарубежные. И только тогда мы сможем понять, кто на этих выборах победил", - говорит Тихановская.

В то же время она не ответила утвердительно на вопрос о том, объявит она себя законно избранным президентом.

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"Сейчас я понимаю, что для многих именно этот момент принципиален, но на самом деле сейчас важно лишь то, что у нас украли право выбора. Это очевидно всем и каждому, что эти выборы проходили с многочисленными нарушениями. И эти выборы были сфальсифицированы. И сейчас невозможно узнать процентное соотношение, и это уже не имеет значения", - добавила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская опубликовала обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.

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По ее словам, будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.