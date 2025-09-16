'Вы очень вредите': Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопроса

Кратко:
- Трамп резко отреагировал на вопрос о своем бизнесе
- Узнав, что репортер из Австралии, президент обвинил его во вреде собственной стране
- Трамп отметил, что журналист "задает очень плохой тон"
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос о своей бизнес-деятельности. Американский лидер не только уклонился от ответа, но и приказал журналистам замолчать.
Во время общения возле Белого дома 16 сентября австралийский журналист поинтересовался у президента США, активно ли он ведет свой бизнес во время пребывания в должности.
"На самом деле нет. Мои дети управляют бизнесом. Я здесь... Знаете что? Деятельность, которую я... Откуда вы?" - ответил Трамп и поинтересовался, откуда приехал журналист.
Услышав, что это репортер из Австралии, Трамп обвинил его во вреде собственной стране. В то же время американский лидер пригрозил ему последствиями для дипломатических отношений между странами.
"Ну... австралийцы. Вы сейчас вредите Австралии. По моему мнению, вы очень вредите Австралии сейчас. И они хотят объясниться со мной. Знаете, ваш лидер скоро приедет ко мне и я расскажу ему о вас. Вы задали очень плохой тон", - сказал Трамп.
После этого Трамп отошел к другим журналистам и, не желая отвечать на дополнительные вопросы, коротко бросил в сторону присутствующих: "Тихо!" ("Quiet!").
Смотрите видео с резким ответом Трампа:
Коммуникация Трампа с журналистами - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, 7 марта Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюм. Президент США обменялся шутками и комплиментами относительно галстуков с журналистом издания RSBN Брайаном Гленном.
Также перед встречей Трампа с Путиным журналистов кремлевского пула разместили на раскладушках в спортивном комплексе Alaska Airlines Center. Пропагандистка Маргарита Симоньян сказала, что во время перелета им подавали "котлеты по-киевски".
Кроме этого, во время встречи Путина и Трампа журналисты пытались задать вопросы о прекращении огня и гражданских жертвах, но Путин игнорировал их, сидя с широко расставленными ногами и корчась. Трамп постоянно повторял "спасибо, пресса", после чего журналистов выгнали, а трансляцию прервали.
Об источнике: Белый дом
Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.
