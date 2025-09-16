'Вы очень вредите': Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопроса

Президент США резко отреагировал на вопрос о своем бизнесе и приказал журналистам замолчать.

https://glavred.info/world/vy-ochen-vredite-tramp-nachal-ugrozhat-zhurnalistu-posle-neudobnogo-voprosa-10698653.html Ссылка скопирована

Трамп не сдержал гнев из-за вопроса о его бизнесе / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Кратко:

Трамп резко отреагировал на вопрос о своем бизнесе

Узнав, что репортер из Австралии, президент обвинил его во вреде собственной стране

Трамп отметил, что журналист "задает очень плохой тон"

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос о своей бизнес-деятельности. Американский лидер не только уклонился от ответа, но и приказал журналистам замолчать.

Во время общения возле Белого дома 16 сентября австралийский журналист поинтересовался у президента США, активно ли он ведет свой бизнес во время пребывания в должности.

видео дня

"На самом деле нет. Мои дети управляют бизнесом. Я здесь... Знаете что? Деятельность, которую я... Откуда вы?" - ответил Трамп и поинтересовался, откуда приехал журналист.

Услышав, что это репортер из Австралии, Трамп обвинил его во вреде собственной стране. В то же время американский лидер пригрозил ему последствиями для дипломатических отношений между странами.

"Ну... австралийцы. Вы сейчас вредите Австралии. По моему мнению, вы очень вредите Австралии сейчас. И они хотят объясниться со мной. Знаете, ваш лидер скоро приедет ко мне и я расскажу ему о вас. Вы задали очень плохой тон", - сказал Трамп.

После этого Трамп отошел к другим журналистам и, не желая отвечать на дополнительные вопросы, коротко бросил в сторону присутствующих: "Тихо!" ("Quiet!").

Смотрите видео с резким ответом Трампа:

Трампу не понравился вопрос журналиста о бизнесе / Фото: скриншот

Коммуникация Трампа с журналистами - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 7 марта Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюм. Президент США обменялся шутками и комплиментами относительно галстуков с журналистом издания RSBN Брайаном Гленном.

Также перед встречей Трампа с Путиным журналистов кремлевского пула разместили на раскладушках в спортивном комплексе Alaska Airlines Center. Пропагандистка Маргарита Симоньян сказала, что во время перелета им подавали "котлеты по-киевски".

Кроме этого, во время встречи Путина и Трампа журналисты пытались задать вопросы о прекращении огня и гражданских жертвах, но Путин игнорировал их, сидя с широко расставленными ногами и корчась. Трамп постоянно повторял "спасибо, пресса", после чего журналистов выгнали, а трансляцию прервали.

Читайте также:

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред