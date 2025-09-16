Укр
"Вы очень вредите": Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопроса

Руслана Заклинская
16 сентября 2025, 19:26
Президент США резко отреагировал на вопрос о своем бизнесе и приказал журналистам замолчать.
Трамп не сдержал гнев из-за вопроса о его бизнесе / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Кратко:

  • Трамп резко отреагировал на вопрос о своем бизнесе
  • Узнав, что репортер из Австралии, президент обвинил его во вреде собственной стране
  • Трамп отметил, что журналист "задает очень плохой тон"

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос о своей бизнес-деятельности. Американский лидер не только уклонился от ответа, но и приказал журналистам замолчать.

Во время общения возле Белого дома 16 сентября австралийский журналист поинтересовался у президента США, активно ли он ведет свой бизнес во время пребывания в должности.

"На самом деле нет. Мои дети управляют бизнесом. Я здесь... Знаете что? Деятельность, которую я... Откуда вы?" - ответил Трамп и поинтересовался, откуда приехал журналист.

Услышав, что это репортер из Австралии, Трамп обвинил его во вреде собственной стране. В то же время американский лидер пригрозил ему последствиями для дипломатических отношений между странами.

"Ну... австралийцы. Вы сейчас вредите Австралии. По моему мнению, вы очень вредите Австралии сейчас. И они хотят объясниться со мной. Знаете, ваш лидер скоро приедет ко мне и я расскажу ему о вас. Вы задали очень плохой тон", - сказал Трамп.

После этого Трамп отошел к другим журналистам и, не желая отвечать на дополнительные вопросы, коротко бросил в сторону присутствующих: "Тихо!" ("Quiet!").

Смотрите видео с резким ответом Трампа:

Трампу не понравился вопрос журналиста о бизнесе / Фото: скриншот

Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

