"Управляемый хаос": Лукашенко оценил перспективы уличных протестов в стране

Лукашенко оценил перспективы "майдана" в Беларуси / Reuters

Лидер белорусов Александр Лукашенко, который ранее поведал о своем главном страхе, на этот раз заявил, что в его стране недостаточно активистов для организации "майдана".

Такое мнение президент страны Александр Лукашенко выразил 24 июля в ходе рабочей поездки в Минскую область, сообщил сайт главы государства.

"Госсекретарь [США Майк Помпео] правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом "майданы". На "майдан", если своих нет, их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частная военная компания. – ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", – сказал Лукашенко.

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В качестве примеров, где "так было", он назвал Ливию, Ирак и Сирию.

"Стало только хуже. Это управляемый хаос", – считает президент Беларуси.

Он отметил, что в Минской области есть воинская часть, которая, "если, не дай бог, где-то какой-то "майдан"... может быть задействована по закону для наведения порядка".

Как ранее писал Главред, в четверг, 16 июля, кандадидаты- оппозиционеры к действующему президенту - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах.

Также нынешний президент Александр Лукашенко признался, что больше всего он боится того, что оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси.