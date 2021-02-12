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Защита Трампа резко отреагировала на импичмент

12 февраля 2021, 21:41
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Во вступительном слове защита начала с того, что Трамп по Конституции имеет право на свободу слова.

Дональд Трамп
У Трампа резко высказались об импичменте / Reuters

Сегодня Сенат США начал заслушивать аргументы защиты 45-го президента Дональда Трампа по делу об импичменте. Представители Трампа заявили, что процесс импичмента противоречит Конституции США и представляет собой "политическую месть" и еще больше разделяет страну, пишет Reuters.

Во вступительном слове защита начала с того, что Трамп по Конституции имеет право на свободу слова, а сторона обвинения напрямую не показала связь между действиями сторонников бывшего президента и его словами.

"Статья об импичменте, внесенная в Сенат, является несправедливым и вопиюще неконституционным актом политической мести", - заявил защитник Трампа Майкл ван дер Веен, назвав дело "политически мотивированной охотой на ведьм".

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Процесс в рамках импичмента в отношении Трампа идет в Сенате четвертый день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу началось выступление стороны защиты.

Ожидается, что сегодня защита в течение 3-4 часов будет доказывать, что бывший президент не подстрекал к штурму Капитолия, в результате чего пришлось приостановить процедуру утверждения результатов выборов и эвакуировать членов Конгресса США.

Импичмент Дональду Трампу - о чем ранее сообщал Главред:

новости США Дональд Трамп Сенат США
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