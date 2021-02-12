Защита Трампа резко отреагировала на импичмент

Во вступительном слове защита начала с того, что Трамп по Конституции имеет право на свободу слова.
Сегодня Сенат США начал заслушивать аргументы защиты 45-го президента Дональда Трампа по делу об импичменте. Представители Трампа заявили, что процесс импичмента противоречит Конституции США и представляет собой "политическую месть" и еще больше разделяет страну, пишет Reuters.
Во вступительном слове защита начала с того, что Трамп по Конституции имеет право на свободу слова, а сторона обвинения напрямую не показала связь между действиями сторонников бывшего президента и его словами.
"Статья об импичменте, внесенная в Сенат, является несправедливым и вопиюще неконституционным актом политической мести", - заявил защитник Трампа Майкл ван дер Веен, назвав дело "политически мотивированной охотой на ведьм".
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Процесс в рамках импичмента в отношении Трампа идет в Сенате четвертый день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу началось выступление стороны защиты.
Ожидается, что сегодня защита в течение 3-4 часов будет доказывать, что бывший президент не подстрекал к штурму Капитолия, в результате чего пришлось приостановить процедуру утверждения результатов выборов и эвакуировать членов Конгресса США.
Импичмент Дональду Трампу - о чем ранее сообщал Главред:
- Палата представителей США 13 января обвинила президента Дональда Трампа в подстрекательстве к народному восстанию и объявила ему импичмент. Резолюция была проголосована 232 делегатами.
- Республиканская партия в Сенате не поддержала процесс, вследствие чего "демократы" не смогли объявить импичмент Трампу до дня инаугурации Джо Байдена.
- В Сенате США 25 января голосовали по вопросу конституционности процесса импичмента Трампу. Документ поддержали 55 сенаторов, среди них – 5 "республиканцев". Однако 45 сенаторов от Республиканской партии выступили против. Американские СМИ подсчитали, что для импичмента, таким образом, не хватит 12 голосов.