УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Зла не держу на Володю": Лукашенко высказался об общении с Зеленским

10 января 2021, 14:22
Прослушать новость
Остановить

Лукашенко утверждает, что готов возобновить общение с украинским президентом.

Лукашенко поделился, что не держит зла на Зеленского – Лукашенко – Зеленский
Александр Лукашенко поделился, что не держит зла на Владимира Зеленского / УНИАН

Александр Лукашенко, который не признал незаконными президентские выборы в Беларуси 2020, заявил, что инициативу для возобновления отношений между Украиной и белорусским государством должен проявить Киев.

Киев и Минск контактируют только на уровне посольств, рассказал Лукашенко во время интервью программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на канале Россия-1.

По словам собеседника, он не держит зла на украинского президента Владимира Зеленского и готов возобновить общение.

"Я зла не держу на… Володю Зеленского… Я бы косо на него не смотрел… Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", – заявил Лукашенко.

Выборы в Беларуси, протесты и нелегитимный президент

В Беларуси президентские выборы прошли в начале августа 2020 года. По официальным данным, Александр Лукашенко получил более 80% голосов.

Оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях, начались массовые акции протеста. Силовики жестоко с расправлялись с протестующими – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

Западные страны и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы законными.

Лукашенко продолжил руководить Беларусью, его инаугурация была организована тайно.

На Западе Лукашенко не признали легитимным главой государства, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020-го.

Владимир Зеленский Александр Лукашенко новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Зла не держу на Володю": Лукашенко высказался об общении с Зеленским». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Когда развалится Россия: назван годКогда развалится Россия: назван год Умер актер-звезда Вечного зова и Большой переменыУмер актер-звезда Вечного зова и Большой перемены В США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в КапитолийВ США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в Капитолий Ядерный удар от Трампа: в США предупредили об опасностиЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности Штурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языкеШтурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языке
Следующий материал

Последние новости

16:02
Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение
15:58
Грозовой фронт и турбулентность: стали известны новые детали крушения Boeing в Индонезии
15:51
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
15:34
Продление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условие Видео
15:25
Польские власти заинтересовались CD Projekt Red в связи с жалобами на Cyberpunk 2077
Реклама
15:06
"Всех развели": в штурме Капитолия в Вашингтоне принимал участие россиянин Видео
14:50
Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения Видео
14:38
В моде нежный желтый маникюр и серые ногти: фото Фото Видео
14:22
В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6 Видео
14:22
"Зла не держу на Володю": Лукашенко высказался об общении с Зеленским Видео
13:57
"Помогайка" из Тель-Авива: СМИ рассказали о фигуранте скандала с подпольной вакцинацией Видео
13:53
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
13:35
Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram
13:33
"Потеряем много людей": иммунолог объяснил провал с вакцинацией в Украине Видео
12:50
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
12:43
Дипломаты призвали Помпео публично "дать по зубам" Трампу Видео
12:32
Посол Украины побил горшки с польским коллегой и обвинил ФРГ в двойных стандартах
12:00
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
11:58
"Просто скотство": в Слуге народа жестко разнесли усиление карантина Видео
11:42
Найдены черные ящики индонезийского самолета Видео
Реклама
11:39
Вакцинация в Украине: в Минздраве раскрыли, скольким людям светят прививки за год Видео
11:32
"Прекратите врать": в Украине 90% ПЦР-тестов из РФ – глава Национальной медпалаты Видео
11:00
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
10:46
Компания Amazon нашла способ "дать подзатыльник" Трампу Видео
10:17
Пять выводов из блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях мнение
10:01
Сбудется пророчество о карлике: астролог сулит Путину смерть в бункере
09:41
Спасатели зафиксировали сигнал в зоне поисков индонезийского Boeing Видео
09:08
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
08:42
Пенс пригрозил Трампу 25-й поправкой к Конституции Видео
08:31
В США начинают строить радикальный социализм пополам с черным расизмом мнение
08:16
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
07:24
"Заткнуть" Трампа: Apple удалила из своего магазина социальную сеть Parler Видео
07:11
Свои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страны мнение
06:22
Изысканные сумки в стиле 70-х входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
05:20
Борьба "чужого" и "хищника": эксперт спрогнозировал проблемы для Украины в 2021 году
05:00
Политик раскрыл план возвращения Крыма в Украину Видео
04:30
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
03:50
Гололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятности Видео
03:05
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
02:43
В Минздраве уточнили, когда ждать первых поставок вакцины против СOVID-19 Видео
Реклама
02:22
"Путин – главарь мафии": эксперт рассказал, будет ли у президента РФ преемник Видео
01:55
Как восстановить организм после праздников – советы экспертов Видео
01:30
Вакцина от коронавируса: академик раскрыл неожиданные результаты новых исследований Видео
01:00
Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина Видео
00:41
Эксперт оценил вероятность удара беспорядков в США по курсу доллара Видео
00:19
Какие праздники и как отмечает Украина в День Василя 2021 Видео
09 января, суббота
23:56
Коронавирус в Украине 9 января – за сутки обнаружили почти 5 тысяч случаев Видео
23:28
Катастрофа самолета МАУ: Помпео выдвинул смелое обвинение Ирану Видео
23:20
Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото Фото
22:54
В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз"
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять