"Зла не держу на Володю": Лукашенко высказался об общении с Зеленским

Александр Лукашенко поделился, что не держит зла на Владимира Зеленского / УНИАН

Александр Лукашенко, который не признал незаконными президентские выборы в Беларуси 2020, заявил, что инициативу для возобновления отношений между Украиной и белорусским государством должен проявить Киев.

Киев и Минск контактируют только на уровне посольств, рассказал Лукашенко во время интервью программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на канале Россия-1.

По словам собеседника, он не держит зла на украинского президента Владимира Зеленского и готов возобновить общение.

"Я зла не держу на… Володю Зеленского… Я бы косо на него не смотрел… Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", – заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что не здоровался бы с Владимиром Зеленским с колена.

Напомним, отношения между Украиной и Беларусью испортились после белорусских президентских выборов.

Выборы в Беларуси, протесты и нелегитимный президент

В Беларуси президентские выборы прошли в начале августа 2020 года. По официальным данным, Александр Лукашенко получил более 80% голосов.

Оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях, начались массовые акции протеста. Силовики жестоко с расправлялись с протестующими – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

Западные страны и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы законными.

Лукашенко продолжил руководить Беларусью, его инаугурация была организована тайно.

На Западе Лукашенко не признали легитимным главой государства, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020-го.