"Зла не держу на Володю": Лукашенко высказался об общении с Зеленским

Лукашенко утверждает, что готов возобновить общение с украинским президентом.
Александр Лукашенко, который не признал незаконными президентские выборы в Беларуси 2020, заявил, что инициативу для возобновления отношений между Украиной и белорусским государством должен проявить Киев.
Киев и Минск контактируют только на уровне посольств, рассказал Лукашенко во время интервью программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на канале Россия-1.
По словам собеседника, он не держит зла на украинского президента Владимира Зеленского и готов возобновить общение.
"Я зла не держу на… Володю Зеленского… Я бы косо на него не смотрел… Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", – заявил Лукашенко.
- Ранее Александр Лукашенко говорил, что не здоровался бы с Владимиром Зеленским с колена.
- Напомним, отношения между Украиной и Беларусью испортились после белорусских президентских выборов.
Выборы в Беларуси, протесты и нелегитимный президент
В Беларуси президентские выборы прошли в начале августа 2020 года. По официальным данным, Александр Лукашенко получил более 80% голосов.
Оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях, начались массовые акции протеста. Силовики жестоко с расправлялись с протестующими – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
Западные страны и Украина осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы законными.
Лукашенко продолжил руководить Беларусью, его инаугурация была организована тайно.
На Западе Лукашенко не признали легитимным главой государства, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября 2020-го.