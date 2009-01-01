Антисоветчина в Литве: дали ли результат антикоммунистические протесты 40-летней давности?

Вплоть до последних дней советской власти мятежная Литва доставляла массу головной боли кремлевским сидельцам.

Антисоветский митинг в Литве, иллюстрация

Ровно сорок лет назад после футбольных матчей в Литве произошли события, вошедшие в историю массовых народных бунтов в СССР антисоветской и антикоммунистической направленности. 7 октября 1977 года в Вильнюсе состоялась игра "Жальгирис" — "Двина" (Витебск), а 10 октября "Жальгирису" противостояла "Искра" из Смоленска. После этих поединков столица Литвы превратилась в настоящее поле боя между властями и болельщиками.

Но сначала к предыстории. Значительная часть литовцев не питала теплых чувств к Советскому Союзу. Но, помимо традиционного кукиша в кармане (все-таки более характерного для славян) прибалты время от времени устраивали антисоветские акции. Скажем, в 1960 году в Каунасе на турнире по боксу, приуроченному к 20-летию провозглашения советской власти в Литве, произошло побоище между зрителями и милицией, унесшее жизни 10 человек.

14 мая 1972 года на центральной площади Каунаса у фонтана — традиционного места сбора молодежи — совершил акт самосожжения студент Ромас Каланта. В предсмертной записке 19-летний парень написал: "В моей смерти виноват только строй". Примечательно, что кагэбисты настояли на перенесении похорон на 2 часа раньше запланированного времени во избежание массового скопления людей. Однако спонтанная демонстрация с участием примерно трех тысяч молодых людей, переросшая в несанкционированные митинги, состоялась. Провозглашались лозунги: "Свободу Литве! Свободу религии! Русские, убирайтесь!". Каунас был объявлен закрытым городом, введены военные отряды, молодежь пыталась сооружать на центральной аллее баррикады, но была разогнана с применением силы.

По некоторым данным, по крайней мере один милиционер был убит, среди демонстрантов число жертв достигло 10 убитых и около 100 раненых. 402 участника выступления арестованы (33 из них были привлечены к административной ответственности), многие исключены из вузов, 81 человек осужден. Позже эти события назвали "Каунасской весной".

В июне того же года в Вильнюсе проходил международный волейбольный турнир, и многие зрители-литовцы демонстративно не встали во время исполнения гимна СССР.

1 октября 1975 года в Шяуляе прошел, можно сказать, "колбасный бунт". Тамошние водители провели 3-часовую забастовку, вызванную отменой премиальных. Своей цели они достигли! В ноябре 1975 года после одной из побед футбольного "Жальгириса" послематчевый марш болельщиков (об ультрас или об организованном фан-движении тогда речи еще не шло) ознаменовался провозглашением политических лозунгов (с неизменным "Свободу Литве!") и был разогнан милицией и войсками.

События 40-летней давности продолжают этот логический ряд, затмив все предыдущие демонстрации по своей численности. 20-тысячные трибуны вильнюсского стадиона "Жальгирис" были заполнены практически до отказа на обоих матчах. В демонстрациях приняла участие добрая половина побывавших на стадионе людей.

Известная советская и российская диссидентка Людмила Алексеева в своей книге "История и мировоззрение диссидентского движения в СССР и России" полагает, что те демонстрации "вызваны настолько ничтожным "бытовым" событием, что, безусловно, отражают повседневные, ничем особо не стимулированные в данный момент настроения. Ну, для полумиллионного города футбольные матчи, дважды в течение трех дней собиравшие по 20 000 зрителей, — это, в общем-то, не "ничтожные бытовые события". Тут социальную роль футбола преуменьшать не стоит! И добавлю: победа 7 октября над "Двиной" позволяла литовскому клубу досрочно занять 1-е место в своей зоне 2-й лиги чемпионата СССР.

Кроме того, антисоветские настроения были простимулированы принятием советской конституции, пришедшимся аккурат на эти дни, а также грядущим 60-летием Октября. Отмечу и то, что главным судьей поединка "Жальгирис" — "Двина" был москвич Юрий Верейкин. Этот факт также вызвал недовольство литовских любителей футбола. Матч против "Двины" также должен был стать юбилейным — 300-м — для легендарного полузащитника "Жальгириса" 1970-х, мастера угловых Юзефа Юргелевича (в среде поклонников "Жальгириса" говорили, что корнер Юргелевича — 50% гола!) Он отличался и тем, что ВСЕГДА благодарил мальчиков, подающих мячи. Вильнюсские зрители 7 октября 1977 года пришли и на чествование своего кумира!

Что же, собственно, произошло? 7 октября по окончании футбольного матча (литовский клуб выиграл со счетом 3:0) несколько сот зрителей прошествовали по улицам, выкрикивая: "Долой конституцию оккупантов!", "Свободу Литве!", "Русские, убирайтесь вон!" Во время самой игры имели место лишь одиночные выкрики подобного содержания. Плакаты, посвященные 60-летней годовщине коммунистического переворота, в изобилии наличествовавшие в столице Литвы, были сорваны, а витрины, где красовался советский агитпроп, разбиты.

10 октября власти, уже имея опыт, стянули на стадион войска (большинство военнослужащих были выходцами из среднеазиатских республик). Поединок "Жальгирис" — "Искра" принес победу вильнюсцам — 2:1. Народ, разбредаясь после матча, вынужден был проходить между шеренгами солдат. Однако, миновав шеренги, толпа направилась в центр города. У моста Жалялиса к болельщикам присоединилась большая группа людей, не посетивших футбольный матч. Добавились и новые слоганы: "Свободу политзаключенным!", "Свободу Пяткусу!" Викторас Пяткус — это литовский правозащитник, один из основателей Литовской Хельсинкской группы и член Украинской Хельсинкской группы с 1982 года.

Примечательно, что в ответ на призыв "русские, домой!" из толпы раздалось: "Здесь с вами русские!", "За нашу и вашу свободу!" Один милицейский заслон демонстранты прорвали, но второй заслон остановил протестующих. Стекла в здании ЦК Компартии Литовской ССР были выбиты, несколько милиционеров попали в больницы. 7 октября были задержаны 17 человек, 10 октября — 44. Последовали многочисленные исключения из вузов и комсомола. Наибольшее число исключенных было в Вильнюсском инженерно-строительном институте (ныне — Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса).

Социальный состав протестующих был разнообразен. Так, 12 октября 1977 года в вильнюсской вечерней газете было сообщено об арестах рабочего Кизниса, служащего завода радиодеталей Сафронова, студента Вильнюсского инженерно-строительного института Аугустинавичюса и учащегося политехникума Карчинскаса.

Отмечу следующий факт: в двуязычной программке (русский язык в ней, кстати, не самый лучший, ошибок — множество) к матчу "Жальгирис" — "Двина" (тысячный тираж) обложка — исключительно литовскоязычная, последняя страница, где размещалась в основном турнирная таблица, также на литовском языке. Ну, разве что данные о типографии приведены на русском. Кроме того, представляя соперника, автор программки не пишет, что "Двина" играет в чемпионате СССР, а говорит о "чемпионате страны". Небольшой, но характерный штрих!

Программка к матчу "Жальгирис" — "Двина", обложка

Программка к матчу "Жальгирис" — "Двина", внутрення часть

На этом литовцы не успокоились. В декабре того же года в Каунасе на комбинате резиновых изделий "Инкарас" прошла забастовка после выдачи зарплаты, значительно урезанной после кулуарно проведенного снижения нормы допустимого брака. Рабочие цеха формованной обуви отказались работать, первая смена бастовала все 8 часов, вторая — первые 4 часа. На завод прибыли милиция и представители КГБ, в результате переговоров старая норма брака восстановлена. Вроде бы опять победа в "колбасном бунте"? В целом, да, но по окончании забастовки уволены и подвергнуты взысканиям были несколько работников завода, а задержанный милицией рабочий — избит в отделении. Вплоть до последних дней советской власти мятежная Литва доставляла массу головной боли кремлевским сидельцам.

Конечно, в наше время мало кого удивишь постфутбольными демонстрациями, нередко на трибунах стадионов звучат и политические лозунги. Но тогда, четыре десятка лет назад, в стране тотальной несвободы решиться на столь массовое антисоветское выступление могли только очень смелые люди. Позже говорили о спланированной акции. Думаю, что тогдашние выступления были абсолютно спонтанными. Спланировать что-либо подобное в условиях СССР, если угодно, "развитого социализма" было крайне сложно. Да и какой смысл? Просто сорок лет назад все сплелось воедино: юбилей переворота, принятая конституция, успешная игра "Жальгириса", недовольство от политических репрессий. На выходе получился спонтанный протест.

Насколько результативный? Ответьте на этот вопрос сами. Скажу лишь, что с 2004 года Литва является членом ЕС и НАТО.

Алексей РЫЖКОВ