Два сценария России для Украины

Украина может помешать планам Кремля с помощью трех элементов.

Мюнхенская конференция по безопасности показала одно – угрозы безопасности понятны, что делать более-менее тоже, но как делать, никто не знает. Украина в наиболее хрупкой ситуации безопасности по ряду причин.

В России есть только два сценария: либо приводить у нас к власти своих, либо уничтожать страну.

Временные рамки первого сценария понятны – 2019 год.

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Если там абсолютно ничего не получится, то время второго сценария наступит, когда Путин убедится, что Европа окончательно растерялась и не готова даже усилить санкции в случае его атаки, а Америка не вступит в игру. Над этим он будет вдохновенно работать.

Предотвратить обоим сценариям мы можем благодаря трем элементам: укрепление армии, укрепление государственных институтов, укрепление общественного единства.

Года два-три назад я бы еще добавил союзников. Но сейчас не буду. Друзья есть. Даже настоящие. Готовых помочь в войне союзников не вижу. Возможно, эту нишу таки заполнят США.

Ключевым на самом деле является последний элемент. Первые и вторые происходят от него. Поэтому думайте дважды, пока делать вклад в очередной тупой медиасоцсетный срач. Даже если он кажется вам священной войной всего хорошего и против всего плохого.

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В результате это раскачивание может иметь трагические последствия для всех. Кроме тех, конечно, кто будет приветственно улыбаться триколору.

Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы