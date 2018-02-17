Одиночество Порошенко в Мюнхене

Одинокий Порошенко посреди пустого зала на конференции в Мюнхене - это не сильнее, но и не слабее "Фауста" Гёте. Был ли это прокол аппарата Банковой или просто западная элита потеряла интерес? Не знаю, но сигнал получился впечатляющий.

На самом деле, что Пётр Алексеевич мог нового сказать в Мюнхене? Ничего. Год за годом мы слышим набор мантр о скорой победе и что Россия агрессор, которого нужно остановить.

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Россия, безусловно, агрессор, но Запад больше интересует какой прогресс достигнут Украиной. Достигнута устойчивость? Нет. Может ли жить страна без кредитов? Нет. Повышена ли эффективность государственных институтов? Нет. Наконец, базовый вопрос - что с коррупцией? Все так же плохо. Отсюда вытекает базовый вопрос как со стороны Запада, так и рядовых украинцев - способен ли Порошенко обеспечить реальный прогресс Украины? Очевидно, что нет.

За год до выборов Порошенко все более похож на Ющенко 2009 года.

Юрий Романенко, политолог, руководителем политических программ Украинского института будущего