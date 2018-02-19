Скомканный Мюнхен: какие сигналы получила Украина

Собравшиеся в Мюнхене дружно признают, что Минские соглашения не работают, но нового действенного рецепта для Украины пока нет.
Украинский вопрос был одним из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности, но новых предложений для урегулирования конфликта на Донбассе по-прежнему нет. В то же время руководству Украины все чаще приходится слышать упреки в свой адрес из-за недостаточного прогресса в реформировании страны и борьбе с коррупцией.
Тематика и тональность дискуссий, состоявшихся в столице Баварии, позволяет констатировать – уровень обеспокоенности лидеров западных стран агрессией со стороны России продолжает оставаться на критически высокой отметке. За последние пару лет направление и степень угроз, исходящих со стороны Кремля, заметно возросли, что вынуждает Запад активизироваться в поиске путей противодействия. Об Украине в Мюнхене говорили лишь как об одной из красных зон, требующих повышенного внимания.
Собравшиеся в Мюнхене дружно признают - предложенный три года назад алгоритм урегулирования на Донбассе в виде Минских соглашений не работает, но нового действенного рецепта для Украины пока нет. Несостоявшаяся по вине немецкой стороны встреча главных дипломатов в "нормандском формате" это лишь подтвердила. Без конкретного плана, под каждым пунктом которого готовы подписаться в России, проводить переговоры бессмысленно. А в Кремле на данный момент ни на сантиметр не отступают от своих позиций, которые словно мантру повторял делегированный в Мюнхен Сергей Лавров.
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С подачи экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена на нынешней конференции активно обсуждали вопрос введения на Донбасс миротворцев ООН. Петр Порошенко предложил эту инициативу еще в начале 2015 года, но тогда ее никто не воспринял всерьез. Сейчас же введение "голубых касок" западные партнеры Украины рассматривают в качестве едва ли не света в конце туннеля и единственно верного решения для урегулирования конфликта. А Швеция и Финляндия, не являющиеся членами НАТО, оперативно заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии. Правда, пока никто не знает, какие аргументы привести Владимиру Путину для того, чтобы эту идею удалось реализовать.
Глава российского МИД в Мюнхене четко дал понять всем собеседникам, с которыми общался на полях конференции, что позиция России по миротворческой миссии на Донбассе не изменилась. У Кремля свой сценарий размещения "голубых касок" - исключительно на линии разграничения для охраны миссии ОБСЕ - и отступать от него не намерены. Да и предложенное Расмуссеном количество миротворцев в двадцать тысяч человек плюс четыре тысячи полицейских российской стороне кажется чрезмерным. Хозяин Кремля вынужден имитировать готовность способствовать урегулированию, и с осени прошлого года он неожиданно стал активным сторонником идеи введения миссии. Но нет сомнений, что и "миротворческой картой" Путин будет вертеть на свой лад. Поэтому ожидать прогресса на этом направлении в ближайшее время вряд ли стоит. Как минимум до окончания президентской кампании и избрания действующего главы России на очередной второй срок.
Расмуссен уверен, что склонить Путина к размещению миротворцев помогут санкции и возрастающая с каждым днем цена за агрессию. Правда, нынешний уровень санкционного давления, очевидно, не слишком убедителен для российской власти, а вот разговоры о его усилении ведутся не слишком активно. Петр Порошенко, выступая в Мюнхене, традиционно призывал расширить санкции. Но главный немецкий дипломат Зигмар Габриэль там же высказался за постепенное их ослабление в случае достижения договоренности о разворачивании миротворческой миссии на Донбассе.
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В санкционном вопросе лидерство по-прежнему за Вашингтоном, где готовы расширить список ограничений для приближенных к Путину лиц. Во всяком случае, госсекретарь Рекс Тиллерсон накануне заверил, что санкционный список будет пополнен. В Евросоюзе же, как и раньше, озвучиваются разные мнения на этот счет. Впрочем, до июля действующий уровень санкций, введенных ЕС, будет сохранен.
Нет единства среди членов ЕС и еще по одному чувствительному для Украины вопросу - строительству "Северного потока-2", о чем напомнил Петр Порошенко в Мюнхене. В то время как ряд стран выступает на стороне Украины, усматривая в газопроводе угрозу энергетической безопасности Европы, канцлер Германии видит в нем исключительно экономически выгодный проект. Пожалуй, этот раунд борьбы с Россией можно считать проигранным.
В Мюнхене руководство Украины получило четкий сигнал – Запад готов поддерживать страну в неравном противостоянии с Россией, но настоятельно рекомендует украинской власти приложить больше усилий для внедрения экономических реформ и снижения уровня коррупции. Во всяком случае, дальнейшее оказание финансовой помощи нашей стране будет прямо зависеть от наших побед на внутреннем экономическом и антикоррупционном фронтах.
Наталия Гейчук, журналист для "Главреда"