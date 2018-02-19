Скомканный Мюнхен: какие сигналы получила Украина

Наталия Гейчук
журналист
19 февраля 2018, 10:37

Собравшиеся в Мюнхене дружно признают, что Минские соглашения не работают, но нового действенного рецепта для Украины пока нет. 

Порошенко в Мюнхене выступал практически в пустом зале

Украинский вопрос был одним из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности, но новых предложений для урегулирования конфликта на Донбассе по-прежнему нет. В то же время руководству Украины все чаще приходится слышать упреки в свой адрес из-за недостаточного прогресса в реформировании страны и борьбе с коррупцией.

Тематика и тональность дискуссий, состоявшихся в столице Баварии, позволяет констатировать – уровень обеспокоенности лидеров западных стран агрессией со стороны России продолжает оставаться на критически высокой отметке. За последние пару лет направление и степень угроз, исходящих со стороны Кремля, заметно возросли, что вынуждает Запад активизироваться в поиске путей противодействия. Об Украине в Мюнхене говорили лишь как об одной из красных зон, требующих повышенного внимания.

Собравшиеся в Мюнхене дружно признают - предложенный три года назад алгоритм урегулирования на Донбассе в виде Минских соглашений не работает, но нового действенного рецепта для Украины пока нет. Несостоявшаяся по вине немецкой стороны встреча главных дипломатов в "нормандском формате" это лишь подтвердила. Без конкретного плана, под каждым пунктом которого готовы подписаться в России, проводить переговоры бессмысленно. А в Кремле на данный момент ни на сантиметр не отступают от своих позиций, которые словно мантру повторял делегированный в Мюнхен Сергей Лавров.

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С подачи экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена на нынешней конференции активно обсуждали вопрос введения на Донбасс миротворцев ООН. Петр Порошенко предложил эту инициативу еще в начале 2015 года, но тогда ее никто не воспринял всерьез. Сейчас же введение "голубых касок" западные партнеры Украины рассматривают в качестве едва ли не света в конце туннеля и единственно верного решения для урегулирования конфликта. А Швеция и Финляндия, не являющиеся членами НАТО, оперативно заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии. Правда, пока никто не знает, какие аргументы привести Владимиру Путину для того, чтобы эту идею удалось реализовать.

Глава российского МИД в Мюнхене четко дал понять всем собеседникам, с которыми общался на полях конференции, что позиция России по миротворческой миссии на Донбассе не изменилась. У Кремля свой сценарий размещения "голубых касок" - исключительно на линии разграничения для охраны миссии ОБСЕ - и отступать от него не намерены. Да и предложенное Расмуссеном количество миротворцев в двадцать тысяч человек плюс четыре тысячи полицейских российской стороне кажется чрезмерным. Хозяин Кремля вынужден имитировать готовность способствовать урегулированию, и с осени прошлого года он неожиданно стал активным сторонником идеи введения миссии. Но нет сомнений, что и "миротворческой картой" Путин будет вертеть на свой лад. Поэтому ожидать прогресса на этом направлении в ближайшее время вряд ли стоит. Как минимум до окончания президентской кампании и избрания действующего главы России на очередной второй срок. 

Расмуссен уверен, что склонить Путина к размещению миротворцев помогут санкции и возрастающая с каждым днем цена за агрессию. Правда, нынешний  уровень санкционного давления, очевидно, не слишком убедителен для российской власти, а вот разговоры о его усилении ведутся не слишком активно. Петр Порошенко, выступая в Мюнхене, традиционно призывал расширить санкции. Но главный немецкий дипломат Зигмар Габриэль там же высказался за постепенное их ослабление в случае достижения договоренности о разворачивании миротворческой миссии на Донбассе.

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В санкционном вопросе лидерство по-прежнему за Вашингтоном, где готовы расширить список ограничений для приближенных к Путину лиц. Во всяком случае, госсекретарь Рекс Тиллерсон накануне заверил, что санкционный список будет пополнен. В Евросоюзе же, как и раньше, озвучиваются разные мнения на этот счет. Впрочем, до июля действующий уровень санкций, введенных ЕС, будет сохранен.

Нет единства среди членов ЕС и еще по одному чувствительному для Украины вопросу - строительству "Северного потока-2", о чем напомнил Петр Порошенко в Мюнхене. В то время как ряд стран выступает на стороне Украины, усматривая в газопроводе угрозу энергетической безопасности Европы, канцлер Германии видит в нем исключительно экономически выгодный проект. Пожалуй, этот раунд борьбы с Россией можно считать проигранным.

В Мюнхене руководство Украины получило четкий сигнал – Запад готов поддерживать страну в неравном противостоянии с Россией, но настоятельно рекомендует украинской власти приложить больше усилий для внедрения экономических реформ и снижения уровня коррупции. Во всяком случае, дальнейшее оказание финансовой помощи нашей стране будет прямо зависеть от наших побед на внутреннем экономическом и антикоррупционном фронтах.

Наталия Гейчук, журналист для "Главреда"

 

 

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конференция Петр Порошенко Наталия Гейчук Мюнхен Владимир Путин
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