Выступление Порошенко в Мюнхене: главные тезисы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридная война в Украине, которую развязала Российская Федерация, постепенно затрагивает и другие страны.

Об этом он сказал во время 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня нам не остается ничего другого, как признать, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну. Кремль не знает границ в своих скрытых намерениях. Нет страны, которая была бы так хорошо знакома с гибридной тактикой Москвы, как Украина. Вот почему я призываю весь мир: в наших с вами интересах противостоять попыткам России уничтожить наше единство и разрушить наши демократии. Эта война ведется на разных уровнях, на разных фронтах и на разных скоростях. В этой войне уже задействовано много различных актеров, которые, возможно, даже не осознают своих разрушительных ролей. Однако, зло, которое стоит за этой войной, находится в Кремле", — сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что РФ не пришла в Крым, чтобы защищать права и свободы людей — они нарушаются везде, где присутствует Россия и наиболее грубо по отношению к крымским татарам. Россия также не заинтересована в присоединении Донбасса — это территория подверглась военному нападению Кремля для ослабления и дестабилизации Украины.

"Однако, не Украина является целью России. Россия имеет другую цель. Ее цель заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за "величайшую катастрофу ХХ века", как Путин охарактеризовал распад Советского Союза. Распад "русского мира", построенного на лжи и насилии", - подчеркнул Президент.

Он напомнил о "маленьких зеленых человечках" в Крыму: после первых смехотворных возражений, Кремль признал правду. "Неудивительно, что те же люди в этот раз прослеживаются, например, в Сирии, очевидно по их предыдущем боевым опытом в Донбассе и Крыму. Я не тот, кто верит отрицанием Москвы, что, как они утверждают, "их там нет". Я тот, кто предупреждает об отсутствии пределов у Кремля по его скрытой повестки дня", — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что Украина как никто другой хорошо знакома с московской гибридной тактикой. "Вот почему я призываю вас: в нашем общем интересе противостоять попыткам России сломать наше единство и разрушить наши демократии. Доказать, что шантажом и агрессией покончено в Европе. Что Европа является континентом мира, стабильности и сотрудничества. И что универсальные ценности должны уважать все", — сказал он.

Эти ценности, считает Порошенко, являются нашим лучшим оружием против российской угрозы. Петр Порошенко отметил, что есть горький опыт, когда некоторые ради собственной пользы жертвовал ценностями и это приводило к ужасным последствиям для всех.

Он также отметил, что мир должен сказать России "нет". "Нет" - признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. "Нет" - восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Нет" — миротворюючим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. "Нет" — Северному потоку-2", который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей", — подчеркнул президент.

По его словам, это касается и спорта: "В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российского флага нет на зимних Олимпийских играх 2018".

"Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться там, где РФ продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", — подчеркнул глава государства.

Президент Украины также показал присутствующим флаг ЕС, который привез с Авдеевки Донецкой области.

"Этот флаг Европейского союза я привез в Мюнхен с линии соприкосновения на Донбассе. Этот флаг – демонстрация того, что вопрос Донбасса касается не только Украины. Этот флаг – о всех нас, кто хочет жить в Европе, где царит мир, безопасность и стабильность", — подчеркнул он.

Порошенко также отметил, что "санкции работают. Сейчас единственным месседжем для Москвы должно быть то, что цена будет продолжать расти до тех пор, пока российские войска не уйдут с Донбасса и Крыма. Если кто-то до сих пор думает, что санкции неэффективны, тогда мы усилим их, введя новые и прикрыв лазейки".

Он убежден, что "повышение оборонного потенциала Украины увеличит цену российской агрессии. Зная о сильном отпоре, Москва дважды подумает, начинать ли новое наступление".

Президент Украины обратился к мировому сообществу: "Призываю международную общественность защищать правду. У себя дома и на международной арене. Через улучшение национального законодательства и через лучшую координацию между нами, чтобы противостоять российской пропаганде и фейкам. Я обращаюсь к наших международным партнерам: поддержав нас, используйте возможность построить больше, чем порядок в Европе. Защищая Украину, вы защищаете собственные суверенитет, территориальную целостность и независимость".

Порошенко напомнил, что мир серьезно не воспринял десятилетие назад угрожающие заявления президента РФ Владимира Путина.

"Давайте признаем, что мы не восприняли серьезно, когда в 2007 году в Мюнхене российский президент объявил свою войну цивилизованному миру. Российская агрессия против Украины в 2014 году стала самым серьезным и циничным нападением на демократические ценности и международный порядок, основанный на правилах. Она была хорошо спланирована заранее. И когда этот план начал реализовываться, было задействовано много агентов", — подчеркнул глава государства.

Он напомнил о маргинальных ультраправых и ультралевых партиях, которых на протяжении многих лет поддерживала Россия во всем мире.

"Посмотрите на армии "троллей" и пропагандистов, которые проникают в наши дома, не признавая никаких границ, никаких моральных принципов и никаких правил. Посмотрите на фейковые новости, которые искажают реальность и вводят в заблуждение наши общества. Посмотрите на миграционные потоки, прежде всего, в страны Европейского Союза, которые должны дестабилизировать и подорвать его изнутри. Посмотрите на кибератаки, направленные не только на избирательные кампании, но и на нашу критическую инфраструктуру", — сказал президент.

Порошенко также отметил, что "противостояние российской агрессии является экзистенциальным вызовом, который будет влиять на наше будущее. Будет ли это "русский мир с альтернативными ценностями", или "свободный мир с универсальными ценностями"? Первое, Вам нужно понять, что такое "русский мир". Примеров много. Только сравните уровень жизни в бывшем Кенигсберге с жизнью в Мюнхене. Или территорию Карелии, которую Россия аннексировала 80 лет назад, с Финской Карелией. Или Курильские острова, которые Москва захватила после Второй Мировой войны, с Японией. Разница между "русским миром" и Свободным Миром поражает.

"Русский мир" превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок. Посмотрите на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым. Похоже, что в соответствии с доктриной "русского мира" вся Европа должна выглядеть так как Калининград или оккупированный Донецк, а не наоборот".

Напомним, в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и России Сергея Лаврова, на которой шла речь о ситуации на Донбассе. Однако так ни до чего не договорились.