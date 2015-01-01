Игра на понижение. Почему уголь госшахт должен стоить не менее 1700 грн за тонну

По оценкам экспертов, по состоянию на 31 декабря задолженность перевалит за 1 млрд гривен.

Уголь, иллюстрация pravda.dn.ua

20 декабря Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение о снижении оптово-рыночной цены электроэнергии на 10% с 1 января 2017 года. Кроме того, согласно решению регулятора, с 1 апреля 2017 года ОРЦ будет снижена еще на 5,8%.

Таким образом, в целом НКРЭКУ запланировала на 2017 год снижение оптово-рыночной цены на 15,2% (декабрь 2016 к декабрю 2017).

Это прекрасно, ведь следующим шагом регулятора будет снижение тарифов для некоторых групп потребителей. К сожалению, из-за борцов с перекрестным субсидированием почувствуют это снижение далеко не все (но об этом в другой раз).

Но, в любом случае, это наглядный пример того, как работают понятные формулы расчета тарифов. Одновременно это и повод задуматься многочисленным критикам формулы "Роттердам плюс", предрекавшим бесконечный рост цен на электроэнергию как следствие отказа от ручного регулирования тарифов.

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Но меня, как человека, тесно связанного с угольным краем, больше волнуют последствия решений НКРЭКУ для шахтеров государственных шахт. Согласно формуле "Роттердам плюс", стоимость угля в тарифе ТЭС на 2017 год по существующей методологии заложена на уровне 56,5 долл./тонна (показатель калорийности 6000). При пересчете на уголь украинской добычи, калорийность которого составляет 5283, стоимость угля для ТЭС — будет находится на уровне 49,7 долл. В гривневом эквиваленте (при официальном курсе НБУ — 26,1 грн/долл.), с учетом доставки и перевалки, цена угля составит около 1707 грн/тонна.

Это значит, что отпускные цены государственных шахт должны быть подняты до этого уровня. И не с месячным опозданием (как это произошло летом), а не позднее 1 января 2017 года!

Чтобы понять, почему это так важно — предлагаю ознакомиться с реальной ситуацией на государственных шахтах. В начале ноября министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик публично обещал, что к 1 января 2017 будет погашена задолженность по выплате зарплаты горнякам государственных шахт. Однако, по оценкам КВПУ, сумма долгов сейчас составляет 657 млн гривен, причем 68 млн должны еще за 2015 год. По оценкам экспертов, по состоянию на 31 декабря задолженность перевалит за 1 млрд гривен.

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Сегодня ситуация частично смягчилась благодаря принятию Верховной Радой законопроекта №4744. Этим документом, в частности, предусматривается выделение до конца нынешнего года 450 млн гривен на выплату зарплат шахтерам. Но это не решает всех проблем.

Долги перед шахтерами будут накапливаются несмотря на заложенные в бюджете на 2017 год 870 млн грн. При существующих тенденциях накопления долгов по зарплате от социального взрыва спасет только справедливое повышение отпускных цен угля государственной добычи до уровня предусмотренного в ОРЦ. В любом случае, эта цена не должна быть ниже 1700 грн/тонна!

Виталий Кулик, проект "ЭнергетикаUA"

фото: pravda.dn.ua