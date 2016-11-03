Кто должен шахтерам, или Почему нужно прозрачное ценообразование на уголь

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

3 ноября 2016, 12:21

На госугле и заниженных ценах на электрику для промышленности сколотили не одно состояние.

28 октября горняки Нововолынска (шахты №10 "Нововолынская" и "Бужанская") заблокировали движение транспорта на трассе Киев—Варшава вблизи села Старовойтово из-за проблем с невыплатой заработной платы. Ранее о готовности бастовать заявляли и шахтеры Лисичанска, но для них губернатор Луганской области Юрий Гарбуз "выбил" деньги в Минуглепроме и недовольство удалось купировать.

Шахтерские волнения стали очередным поводом к активизации всевозможных зрадофилов, попытавшихся извлечь из непростой ситуации максимум политических дивидендов. При этом, предлагаемые ими простые решения сложных задач ведут отрасль в неизбежный тупик.

О бедном шахтере замолвите слово

"Государственный сектор угольной промышленности пребывает в кризисном состоянии. Несмотря на предпринимаемые усилия и поддержку отрасли со стороны государства, кризис только усиливается. Почти все шахты более 30 лет работают без реконструкций, являются убыточными и неперспективными. Большие масштабы приобрел износ активной части производственных фондов. Две трети основного стационарного оборудования полностью отработало нормативный срок эксплуатации и требует немедленной замены. Четвертый год не закупается новое оборудование для проходки".

Это не фрагмент футуристического романа о постапокалиптическом бытие, а первый абзац Концепции реформирования угольной отрасли, представленной на прошлой неделе Минэнергоугля. Масштаб катастрофы еще более показателен, если посмотреть на социальную ситуацию — тяжелые условия труда и низкие зарплаты, которые, ко всему, еще и не платят.

По словам директора "Держвуглепостача" Андрея Плюнгина, "сбытовые предприятия в областях чаще всего находятся в частных руках, имеют непрозрачную структуру и платят за поставленную продукцию с задержкой, а то и вовсе и не платят". Маржа оседает в карманах фирм-прокладок, а в это время копятся долги по зарплате шахтерам. Но не это является главной проблемой.

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Шахтеры

Повышение эффективности работы государственных шахт не входит в приоритет их директоров. Выработка уменьшается, себестоимость растет, убытки копятся. За 2015 год добыча угля госшахтами снизилась на 6,7 млн тонн, а убытки составили 4,4 млрд грн. Зато редкий директор государственной шахты не имеет собственного "золотого унитаза". Ведь чего печалится — государство поможет. В прошлом году выделили 1,2 млрд грн, на следующий просят уже 1,8 млрд.

Но это счастье не продлится вечно — в коалиционном соглашении власть зафиксировала обязательство к 2020 году прекратить дотировать угольную отрасль. 

Роттердамский маяк

Главной проблемой украинской угледобычи (как и газодобычи) многие годы была заниженная стоимость продукции. Находясь в плену популистских мифов о том, что отечественное должно непременно в разы стоить дешевле чем импортное, политики десятилетиями душили добывающую отрасль.

Результат плачевен — снижение добычи газа за 25 лет составило 2,5 раза, угля — 4 раза!

Из профицитной, с точки зрения энергоресурсов, страны Украина за считанные десятилетия пришла к острому их дефициту. В итоге покупаем все равно по рыночной цене, но уже не у своих добытчиков за гривны, а у иностранных за доллары.

Все попытки оптимизировать администрирование отрасли в условиях ручного ценообразования привели к тому, что все государственные угольные операторы оказывались в итоге банкротами с огромными долгами. И их потом списывали в интересах олигархических ФПГ. Так, к 2013 году ГП "Уголь Украины" накопило долгов по кредитам банков на сумму 2,5 млрд грн.

В итоге, хоть и поздно, но государство осознало бесперспективность совкового подхода к развитию стратегических отраслей. И решило привязать цену украинской добычи к мировым биржам. 

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Первым в рынок ушел газ. Правительственным постановлением от 16 апреля 2016 года № 315 утверждена формула оптовой цены газа, в основу которой положена стоимость на немецком хабе NCG (NetConnect Germany) и расходы на транспортировку до украинско-словацкой границы.

28 апреля НКРЭКУ ввела формульный принцип к определению цены угольной составляющей в ОРЦ (оптовой рыночной цене электроэнергии), привязавшись к роттердамскому API2 + доставка в порты Украины. Это ключевой европейский индекс, по которому котируются 90% мировых деривативов по углю.

Теперь у украинских газовиков и шахтеров нет причины жаловаться на ценовую дискриминацию — цена украинского топлива сравнялась с мировой. Более того, можно говорить о неких преференциях, ведь цена доставки (а по углю это 15 долл. на тонне) входит в тариф ТЭС, по которому они должны расплачиваться за уголь.

Зрада

Если у кого-то становится больше, то у кого-то должно обязательно стать меньше. И эти кто-то далеко не последние люди в стране. На государственном угле и заниженных ценах на электроэнергию для промпредприятий было сколочено не одно состояние.

В любом случае бросается в глаза одна закономерность — противники индикативного подхода всегда требуют не только отменить саму формулу. Параллельно выдвигается требование отменить повышение тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий. Заметьте, — не населения, а именно промпредприятий, хоть он и продолжает оставаться самым низким в Европе.

"Роттердам+" как и любая формула имеет свои недостатки, поэтому может и безусловно будет откорректирована. Но это предмет профессиональной дискуссии, а не дискредитации самого подхода.

Сейчас же мы видим, как заряженные СМИ и политические лоббисты заинтересованных олигархов регулярно выливают ведра помоев на робкую попытку государства перейти на цивилизованные механизмы ценообразования. При этом кощунственность манипуляций иногда переходит пределы добра и зла.

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Если все лето главной песней зрадофилов была завышенная цена на украинский уголь, который "должен стоить дешевле, чем в Роттердаме", то с октября в сценарии бичевания произошел разворот на 180 градусов. Теперь разгоняется миф о том что "Роттердам+" …способ грабежа шахтеров! Да, именно так. А в качестве аргумента трубят о несоответствии цены угля государственных шахт (1370 грн/т) котировкам в Роттердаме (2200 грн/т).

И темники для говорящих голов из числа ангажированных экспертов, политиков и популярных блогеров почему-то умалчивают, что повышение цены госшахт с 1200 до 1370 грн/т стала возможной именно на основании данных API2. Как и тот факт, что сентябрьско-октябрьское повышение мировых цен, согласно формуле, будет учтено при следующем пересмотре ОРЦ. Т.е. отразится в ценах следующего периода, даже если цена на уголь в мире обрушится.

Шахтерские волнения, которые активно подпитывались "роттердамской зрадой", прокатились по Западной Украине. Некоторые профсоюзные лидеры даже специально приехали в Киев, где в порыве праведного гнева перед телекамерами клеймили ненавистную формулу как источник всех их бед. Естественно, организаторы этого театра абсурда не рассказали им о том, что добиваются как минимум отмены "+" (сокращении стоимости каждой тонны на 390 грн), а как максимум самой формулы — ведь тогда снова можно говорить о том украинский уголь должен быть дешевым. Только дешевым он будет на бумагах. А разницу в себестоимости снова покроем все мы из госбюджета.

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авторская статья уголь шахтеры шахта Виталий Кулик Ротердам Нововолынская Бужанская
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