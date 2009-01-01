Итоги недели. Борьба за будущее, провал Путина и обострение с Польшей

Главным событием недели стало резкое ухудшение украино-польских отношений.

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, повели борьбу за собственное политическое будущее в контексте президентской кампании. Верховная Рада неожиданно приняла в первом чтении Избирательный кодекс, обозначила новые правила приватизации и изменила закон о государственной службе. Попытка уволить Арсена Авакова с должности обернулась пшиком. В польско-украинских отношениях барометр показывает "бурю". Йенс Столтенберг обнадежил Украину относительно евроатлантической интеграции. Дональд Трамп ограничился рукопожатием с Владимиром Путиным.

Украина и Польша разругались из-за истории TVN24

Украину ожидает президентский марафон: в нашей стране сегодня слишком много неопределившихся со своим будущим выбором граждан. И фавориты президентской гонки пытаются сократить это количество уже сегодня. Петр Порошенко подчеркнул целесообразность децентрализации, в частности, предложив передать на места систему начисления льгот. По его мнению, самым успешным преобразованием последних лет стало создание мощной украинской армии. Юлия Тимошенко публично не только выразила уверенность в неспособности Порошенко переизбраться на второй срок, но и постаралась "привить" общество от "кандидата от олигархов", в котором заметны черты Святослава Вакарчука.

Парламентарии отработали первую из спаренной недели. Начали с неожиданного для многих наблюдателей принятия Избирательного кодекса, несколько лет лежавшего под сукном и реанимированного с подачи Андрея Парубия. Правда, 226 голосов в первом чтении – слабый повод для оптимизма в парламенте, где векторы влияния различны. Правда, законодателям удалось принять в первом чтении закон о приватизации, определяющий новые правила разгосударствления собственности. Оппозиционеры возмущены внесением изменений в закон о государственной службе в части назначения глав областных и районных администраций, их оппоненты из коалиции говорят о необходимости обеспечения политической ответственности.

Попытка уволить Арсена Авакова с должности министра внутренних дел стала самым ярким событием в политической жизни Украины в 100-ю годовщину октябрьского переворота в Петрограде. 31 парламентарий, поддержавший эту инициативу, дал повод Авакову заверить всех в уверенности в собственных силах во время презентации книги размышлений о Ленине.

Польско-украинские отношения на уходящей неделе резко ухудшились. Министр иностранных дел соседнего государства Витольд Ващиковский с настойчивостью, достойной лучшего применения, начал учить жизни официальный Киев, упирая на фактор исторической политики в двусторонних отношениях. Некоторые из этих тезисов подхватил и президент Анджей Дуда, и Петр Порошенко был вынужден инициировать экстренное заседание консультативного комитета президентов Украины и Польши. Суета вокруг главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича приобрела нездоровый характер. Надо сказать, что динамика конфликта показала, насколько мало украинцы и поляки знают друг о друге и насколько легко раскачать маятник конфликта между соседними странами с непростым прошлым.

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Отрадным для Украины фактом стало признание генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обоснованности евроатлантических устремлений нашей страны. Безусловно, это не означает ускоренного присоединения к Альянсу, однако из подобных заявлений и складывается продвижение по пути интеграции. Внутри самой Украины постепенно растет понимание, что путь в ЕС или НАТО – это прежде всего домашняя работа и следование давно определенным критериям.

Несостоявшаяся встреча Дональда Трампа и Владимира Путина (американский президент сначала заявил об ее целесообразности, а потом сдал назад) показала, что в Вашингтоне не спешат искать возможности для "большой сделки" с Москвой. Игнорирование Трампом Путина, сопровождавшееся информационной вакханалией российских СМИ на тему их рукопожатия, выглядит особенно заметным на фоне переговоров Трампа с премьером Японии Синдзо Абэ и главой КНР Си Цзиньпинем, причем с лидером Китая президент США договорился о разных контрактах на сумму 250 миллиардов долларов. Путин же может и дальше упиваться собственной токсичностью для лидеров других государств.

Евгений Магда