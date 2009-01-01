Лед тронулся. Как партии готовятся к выборам

Увеличение политической рекламы на ТВ, партийные съезды и разработка нового избирательного законодательства не являются маркерами досрочных парламентских выборов.

В украинских экспертных и политических кругах как минимум дважды в год – осенью и весной говорят о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. В этом плане не стал исключением и осенний политический сезон 2017 года. Сейчас определенное количество политических экспертов и политологов в прессе и с экранов телевизоров вторят о неизбежности досрочных выборов в 2018 году.

УНИАН

В качестве аргументов, которые должны привести к перезагрузке парламента, можно услышать и давление Запада на Петра Порошенко с целью выполнения Минских соглашений, и легальное отсутствие дееспособной коалиции или же стремление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) расшатать парламент с помощью политически мотивированных дел.

Дополнительные дискуссии о том, что партии власти ведут подготовку к избирательной кампании, появились после того, как парламент в первом чтении проголосовал за пропорциональную систему с открытыми списками. К тому же, умы телезрителей, отдельных политиков и политологов будоражит резко возросшее количество политической рекламы на ТВ.

Если сюда добавить острую политическую борьбу на местных выборах, динамичные социологические опросы, готовящиеся партийные съезды (в эту субботу состоится съезд Народного фронта, на котором, по имеющейся информации будет лично присутствовать премьер-министр Владимир Гройсман), то действительно создается впечатление, что лед тронулся и выборы не за горами.

Особого внимания также заслуживает активизация внутри отдельных политических проектов. Например, агрессивная внешняя реклама проекта Сергея Таруты "Основа", вступление Нестора Шуфрича и слухи о переходе Михаила Добкина в проект "За жизнь", или же планы Вадима Новинского относительно создания своего личного проекта.

Однако, резко увеличившаяся политическая реклама на ведущих информационных каналах страны объясняется тем, что парламентские партии вынуждены осваивать средства, которые им полагаются согласно закону "О государственном финансировании политических партий". Если эти средства не будут освоены в полном объеме, то партии будут вынуждены вернуть их обратно в казну. Согласно данным НАПК, в 2017 году из госбюджета на деятельность политических партий выделено более 442 миллионов гривен. Лидерами являются "Народный фронт" (более 113 млн. грн.), БПП (около 112 млн. грн.), Самопомич (около 100 млн. грн.), Оппозиционный блок (48 млн. грн.), Радикальная партия (около 38 млн. грн.) и Батькивщина (около 29 млн.грн.).

Несмотря на высокую партийную активность, досрочные выборы с очень большой вероятностью не состоятся, ведь парламент переживал куда более острые кризисы в 2015 и 2016 годах. А власть тем временем постепенно будет улучшать экономическую ситуацию, развивать технологические и дружественные к себе партийные проекты - "Наш край", "Аграрная партия", "Народный контроль" и готовится к плановой кампании на 2019 год.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse"