Почему не стоит тешить себя иллюзиями о возвращении Крыма

Главный на сегодня вопрос: не начал ли Владимир Путин через заявления Ксении Собчак зондаж почвы на предмет возвращения Украине полуострова?

"Крым - это не бутерброд с колбасой" facebook.com/backandalive/

Президентские выборы в России должны пройти 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения аннексированного Крымского полуострова. Поэтому уже первые заявления Ксении Собчак, объявившей об участии в президентской гонке , привлекли к себе внимание.

Известная светская львица, считающая, что ее уровень узнаваемости соизмерим с путинским, 19 октября объявила о намерениях принять участие в предстоящих президентских выборах. При этом Ксения Собчак постаралась максимально привлечь к себе внимание, заявив, что Крым по нормам международного права принадлежит Украине, призвав Владимира Путина освободить политзаключенных и дав понять, что намерена объединить вокруг себя протестный электорат. Интересно, что в 2014 году Собчак назвала аннексию Крыма "блистательной политической операцией".

Непонятно, как сложится с электоратом, но в штаб Собчак вошли как люди, принимавшие участие в кампании "Голосуй, а то проиграешь" в 1996 (Игорь Малашенко), так и новомодные специалисты (Антон Красовский). Не обошлось и без весьма искушенных в политических технологиях Алексея Ситникова и Станислава Белковского. Такой штаб свидетельствует в первую очередь о весомых финансовых ресурсах кандидата, что в путинской России вряд ли свидетельствует о полной независимости кандидата.

Ссылка на нормы международного права имеет мало значения для среднестатистического российского избирателя, и это необходимо понимать. Ксения Собчак лишь громко озвучила факт, известный и российскому руководству. Интрига заключается в том, каким будет развитие крымской темы и как она раскроется в президентской кампании, одна из задач которой – легитимизация Путина в глазах международного сообщества.

Читайте также: Третья сила? К чему приведёт вступление Ксении Собчак в президентскую кампанию

Стоит отметить, что Собчак объявила об участии в президентской кампании сразу после того, как глава российского Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что Алексей Навальный сможет баллотироваться на высший в государстве пост не ранее 2028 года. Выдвижение Собчак вызвало праведный гнев сторонников Навального, отношение которого к аннексированному полуострову определяется его собственной фразой "Крым – не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать". Отмечу, что популярному оппозиционеру свойственны националистические нотки в риторике, тогда как Собчак тяготеет к либеральным ноткам в заявлениях. И показательное позиционирование по вопросу Крыма позволяет, как минимум, развести друг от друга политиков из оппозиционного лагеря.

Ксения Собчак заявляет о претензиях на протестный электорат, публично размышляя о перспективах смены фамилии или имени на "против всех" (подобный фокус, напомню, был на президентских выборах в Украине в 2010 году). Однако в стране, где власть пользуется поддержкой значительной части населения (у Путина намерены добиться в марте 2018 года победы с 70-процентной поддержкой при 70-процентной явке), не стоит тешить себя излишними иллюзиями. Российское общество вполне управляемо тамошними медиа, о чем хорошо свидетельствует развитие ситуации вокруг Турции, которая после уничтожения ее истребителями российского бомбардировщика в ноябре 2015-го мгновенно стала врагом, а в последнее время возвращается в стан друзей России.

Уверен, что Украине не стоит питать иллюзий относительно позиции Ксении Собчак, поскольку та и сама сомневается в своей победе в марте 2018-го. Ее участие в президентской кампании можно охарактеризовать как следование олимпийскому принципу "Главное – не победа, а участие". Но любое упоминание в российском информационном пространстве об украинской принадлежности Крыма, безусловно, следует развивать и ретранслировать.

Пожалуй, главный на сегодня вопрос: не начал ли Владимир Путин через заявления Ксении Собчак зондаж почвы на предмет возвращения Украине Крыма? Полагаю, что нет, поскольку именно аннексия полуострова позволила президенту России консолидировать вокруг себя значительную часть тамошнего общества. И отказ от этого "достижения" для Путина был бы проявлением слабости.

Евгений МАГДА