Почему Трамп так презирает Евросоюз

Америка решила разорвать отношения с международными орагнизациями-франкентшейнами.

Reuters

Трамп почти не скрывает своего отвращения к ЕС и, справедливости ради, надо признать, что для этого у него есть все основания. В понимании Трампа ЕС - это громоздкое геополитическое образование, в котором общество оказалось отчужденным и вся власть перешла к европейским чиновникам, которые не имеют никакой связи с гражданами ЕС.

Еврокоммиссия, Европарламент и все другие наднациональные органы ЕС уже давно и окончательно обюрократились и поэтому не выражают никаких других интересов, кроме своих собственных. Ну, а как неоднократно доказала мировая практика, любая бюрократическая организация, не имеющая связи с обществом, всегда принуждает общество повышать затраты на свое содержание. Именно это и происходит в ЕС. Цинизм и лицемерие бюрократических контор ЕС заключается в том, что они постоянно увеличивают дань на свое содержание под красивыми лозунгами о защите свободы и радении о правах человека.

Впрочем, это типичное поведение, характерное для любой чиновничьей конторы, которая находиться вне общественного контроля, и в первую очередь международные бюрократии. Точно также себя ведут ООН, МВФ, Красный Крест, ЮНЕСКО, ВБ, НАТО, ВТО, ОБСЕ и т.д.

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Как бизнесмен Трамп отлично понимает, что последние 50 лет западный мир стал развиваться в направлении бюрократического социализма, что означало постоянное увеличение роли государства и постоянное увеличения налоговой нагрузки на бизнес, как следствие этого. Особенно опасные масштабы эта тенденция приобрела в Европе после введения единой евровалюты и передачи огромной власти Еврокомиссии. По сути, ЕС, который стал доминировать в международных бюрократических организациях благодаря количественному преимуществу, стал сваливаться в пропасть этатизма и грозил утащить с собой и США. Собственно уже почти утащил!

Многие, конечно, обратили внимавшие, что Трамп скандально не подписал совместное коммюнике на саммите G-7. Но мало кто знает, ЧТО именно послужило причиной отказа Трампа. Главное против чего выступил Трамп и его команда - это, конечно, не вечные заклинания G-7 о приверженности демократии, правам человека, сексуальных меньшинств и т.д. Главное это проект BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), который разработала очередная международная бюрократическая организация - ОЭСР - и который направлен на резкое увеличение собираемости налогов во всем мире за счет обязательного обмена информацией между налоговыми органами стран. Кроме того, на саммите G-7 присутствовал главный бюрократ ЕС Жан-Клод Юнкер, который привез свою новую налоговую инициативу - международный трехпроцентный налог на цифровые технологии. Именно ЕС, как социалистический бюрократический проект, в лице своего аппарата - ЕК - является самым главным лоббистом повышения налогов во всем мире и борьбы с офшорами, что вызывает острую реакцию неприятия у бизнесмена Трампа и тех, кто его привел к власти. Известно, что Юнкер получил свою должность благодаря поддержке Меркель и полностью проводит ее политику. Этим и объясняется "особая любовь" Трампа к Меркель, которую он, уже не стесняясь, публично выдавливает из политики.

Офшорная практика и налоговое планирование, против чего сейчас собирается бороться международная бюрократия во главе с Меркель и Юнкером, возникла как ответная реакция на резкое возрастание вмешательства государства в экономику и возрастание регулирования государством всех сфер экономики. Это привело к возрастанию издержек бизнеса и резкому снижению рентабельности. Бизнес стал заниматься уходом от налогов, а бюрократия ответила введением новых налогов. После образования ЕС борьба между бизнесом и государствами стала выходить на международный уровень и грозила просто задушить весь бизнес и похоронить западный капитализм как таковой. Трамп и та часть американской элиты, которая стоит за ним приняли решение остановить эту опасную тенденцию.

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Позиция Трампа, которую он озвучил на саммите G-7, заключается в том, чтобы не увеличивать налоги на бизнес, не гоняться за ним по всему миру, а наоборот, сокращать государство во всем западном мире и снижать налоги. И сам Трамп начал свое президенстство с масштабного снижения налогов, за что ему американский бизнес очень благодарен. Собравшаяся на саммите бюрократия подвергла Трампа остракизму.

В прессе промелькнула информация, что Трамп собирается объявить о выходе США из ВТО. Это правильное решение, учитывая, что любой спорный вопрос в этой бюрократической конторе рассматривается по 2-3 года, что просто выхолащивает всякий здравый смысл ее существования. Но если Трамп решился разрушать международную бюрократию, которая удушает бизнес, то начинать надо с "Организации по международному сотрудничеству и развитию", которая вместе с ЕС проталкивает огромный проект международного контроля за налогами по всему миру.

США сами создали все эти международные организации - МВФ, ООН, ВТО, ОБСЕ, ОЭСР, - в надежде создать более свободный и справедливый мир. Но бюрократия, тем более международная, не может сделать мир лучше, чем он может быть. Сейчас Америка стала страдать от тех франкенштейнов, которые она сама и создала. И только у США сейчас есть силы разорвать оковы международной бюрократии. Больше некому.

Правда, не факт, что Трамп выйдет победителем из этой схватки. Но на предстоящей встрече с Путиным, который сейчас разваливает ОБСЕ, им будет о чем поговорить.

Андрей Головачев, политический эксперт

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