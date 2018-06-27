Трамп не успокоится, пока не "похоронит" старушку Меркель

Когда Трамп принимал решение развязать торговую войну с ЕС, его предупреждали , что последствия могут быть совсем не такие, на которые он рассчитывал. Вместо создания и сохранения рабочих мест - объясняли Трампу - он может получить совсем обратный эффект.

Предсказание сбылось! Причем холодный душ пролился на голову Трампа так быстро, что он, похоже, не в состоянии понять, а главное, принять происходящее.

Как известно, в ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий ЕС немедленно ввел ответные тарифы и причем ударил по самому больному месту США: поднял пошлины с 6% до 31% на американские мотоциклы. Не прошло и трех дней после ответных действий ЕС (читай Меркель!), как одна из самых культовых компаний США - Харлей-Дэвидсон- сделала официальное заявление о том, что собирается перенести производство мотоциклов, предназначенных для европейского рынка, из США на свои производственные площадки в других странах. Другими словами, Харлей-Дэвидсон будет переносить рабочие места из США в другие страны, чтобы обойти импортные тарифы, которые ЕС ввел против США.

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По расчетам экономистов Харлей-Дэвидсон в результате ответных мер Евросоюза компания до конца года потеряет от 30 до 45 млн долл. Кроме того, компания заявила, что в результате введения Трампом пошлин на сталь и алюминий, издержки на производство мотоцклов в США вырастут еще на 15-20 млн долл, что приведет у падению продаж на внутреннем рынке, который и без того стагнирует. Учитывая , что продажи на европейском рынке составили в прошлом году 40 тыс единиц, компания объявила что приступает к реализация плана переноса части своих производственных мощностей за пределы США. Попутно заметим, что за два дня акции Х-Д упали почти на 6%! Все это не приведет к увеличению симпатиков Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс!

Совершенно ошарашенный Трамп не нашел ничего лучшего, как застыдить и обвинить Харлей-Дэвидсон в не патриотизме и предложил ей не спешить, обещая что он заставит ЕС открыть свои рынки. Как? Как всегда, по-трамповски! Ровно час назад Трамп чирикнул в своем твиттере, что он закончил изучать ситуацию с ввозом европейских автомобилей в США и пришел к выводу, что ЕС использует нечестные торговые практики. Всем стало ясно, что торговая война будет продолжена и уже завтра - или даже сегодня!! - можно ожидать дальнейшего падения акций всех автомобилестроительных компаний Германии.

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Меркель придется не сладко на саммите НАТО, если ее правительство не развалиться в конце этой недели из-за споров по вопросу о беженцах. Судя по всему, все идет именно к этому и к огромному удовольствию Д. Трампа, который явно не успокоиться, пока окончательно не выдавит старушку из политики.

Андрей Головачев, политический эксперт