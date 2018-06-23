Европейский Союз вступил в заключительную фазу своего распада

Андрей Головачев

политический эксперт

23 июня 2018, 11:03

Империи никогда не умирают окончательно.

Пять стран - Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия - вступили в конфронтацию с Еврокомиссией и Германией по вопросу приема беженцев. Напряженность в отношениях достигла уже такого уровня, что " славную пятерку" даже не пригласили на завтрашний саммит, посвященный вопросу политики ЕС в отношении беженцев, что невероятно возмутило последних.

Но что это за фронда, которая уже фактически внутри ЕС оформила свое особое партнерство и согласованно противостоит Германии? Это же Австро-Венгрия! Реинкарнация знаменитой империи Габсбургов, которая традиционно конкурировала с Пруссией за лидерство в Европе. История стала повторятся!

Крупные империи никогда не умирают окончательно, они лишь трансформируются и как бы пульсируют, распадаясь и снова соединяясь, но уже на новой основе. Страны, которые некогда входили в состав единой империи, продолжат тянуться друг к другу и после ее распада. Сказывается та культурная общность, которая была приобретена в совместный имперский период. Так после распада Римской Империи она трансформировалась в христианскую империю во главе с Понтификом. Великая Французская революция разрушила христианскую империю, но она снова воссоздалась в виде... самого ЕС.

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Почти все бывшие колонии Великобритании так или иначе вращаются вокруг английской короны: сказывается общий язык и общее право, которое англичане навязали своим колониями. Когда и если распадется Российская империя, то через некоторое время все ее осколки начнут снова движение навстречу друг другу. И в этом отношении можно сказать, что пресловутый "русский мир" объективно существует как культурное пространство, на базе которого российская империя несколько раз воссоздавалась и, видимо, будет воссоздаваться. 

На наших глазах сейчас происходят интеграционные процессы вокруг Турции Эрдогана: это все наследие османской империи. А все шииты начинают тянуться к Ирану, мечтая возрадить персидскую империю и это вызвало гражданскую войну в Ираке.

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Европейский Союз, конечно, не жилец. Было бы наивно полагать, что 28 стран смогут найти такую политическую форму, которая бы всех удовлетворила, учитывая различный уровень экономического развития его участников. ЕС удерживался силой США и деньгами Франции, Германии и Англии. Сейчас уже почти нет силы и совсем нет денег. Поэтому ЕС вступил в заключительную фазу своего распада. Но распаду всегда предшествует фрагментация. Она сейчас и происходит. И первой внутри ЕС себя оформила Австро-Венгрия. Поляки будут пытаться воссоздавать Речь Посполитую, немцы - Священную Римскую империю Карла Великого.

А Украина? Украина попадет под жернова великого исторического процесса нового передела Европы, где ее в очередной раз всю перемелет.

Андрей Головачев, политический эксперт

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