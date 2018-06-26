Из-за пошлин Harley Davidson переносит производство мотоциклов из США

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson из-за повышения пошлин на свою продукцию в странах ЕС с 6% до 31% намерен перенести производство из США в Европу.

Как сообщает ВВС, компания уже имеет сборочные заводы в Австралии, Бразилии, Индии и Таиланде, а также в США.

Отмечается, что в связи с ростом пошлин модели компании на европейском рынке подорожают более чем на две тысячи долларов.

"Чтобы устранить значительную стоимость этого тарифного бремени в долгосрочной перспективе, Harley-Davidson будет осуществлять план по перенесению производства мотоциклов для стран ЕС из США", - сообщили в компании.

Как ранее сообщалось, США могут ввести 20%-ную пошлину на все импортируемые из Евросоюза автомобили, заявил американский президент Дональд Трамп. Такие меры оправданы ограничительными пошлинами на американские автомобили в ЕС.