США намеренно провоцируют новую Великую депрессию

Андрей Головачев

политический эксперт

26 июня 2018, 11:26

В Белом доме прекрасно знают, что из следующего кризиса Америка выйдет, а ЕС и Китай - нет.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.

Стараясь предотвратить начало торговой войны в мире, ведущие американские экономисты направили Д. Трампу письмо, в котором напомнили ему о том, как США уже однажды разрушили мировую экономику и вызвали Великую Депрессию.

Речь в письме экономистов идет о знаменитом Законе Смута-Хоули 1930 г., который поднял таможенные тарифы США на более чем 20 тыс импортируемых товаров. Последствия этого Закона оказались катастрофическими для всего мира.

Общий ввоз товаров в США упал с 4,4 млрд долларов в 1929 до 2 млрд долларов в 1931 году. Правительства европейских стран ответили возведением собственных торговых барьеров на пути американских товаров. (Также сейчас как сейчас ответил ЕС и Китай!) Кроме того, иностранцы, товары которых натолкнулись на запретительные пошлины, не получили обычной долларовой выручки, что, в свою очередь, не позволило им закупить в США столько, сколько они хотели бы и сколько они закупали до введения нового тарифа. Последовало обвальное сокращение американского экспорта – с 5,3 млрд долларов в 1929 до 2,3 млрд долларов в 1931 году. Таким образом, нормальный процесс торговли и платежей между Европой и США был подорван.

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Это произвело немедленный и разрушительный эффект на банковскую систему – вначале европейских стран, а с 1932 года и США. В 1931 году, начавшись с Австрии, по Европе прошел сильнейший в истории банковский кризис, перешедший в полный финансовый крах. К осени 1931 года состояние государственных финансов Австрии, Германии, Великобритании, всех стран Центральной Европы и в значительной мере скандинавских стран характеризовалось одним словом – банкротство. Была разрушена вся система послевоенной валютной системы и международной торговли.

Наиболее сильный удар пришелся на американских экспортеров сельскохозяйственной продукции. Не имея сбыта из-за низких доходов внутри страны и не желая снижать цены, чему способствовали (кстати, как и сейчас в Европе и США) федеральные программы, фермеры продолжали засевать площади, которые в обычных условиях не позволяли оправдать затраты на семена, удобрения и горючесмазочные материалы. Абсолютный объем доходов фермерских хозяйств снизился за один год на 34 (!!) % Это привело к массовому разорению фермеров, набравших кредиты в американских банках. Стремительно обесценились земельные участки, под залог которых банки предоставляли ссуды фермерам. Усилиями Гувера банкротство банков было отсрочено, но такая отсрочка может быть только временной – массовые банкротства в банковском секторе начались уже после выборов, в начале 1933 года, обрушив всю финансовую систему США. В США и Европе началась Великая депрессия, которая в конце концов привела ко второй мировой войне , которая унесла более 60 млн жизней и оккупации половины Европы Советским Союзом.

Интересно, что экономисты напомнили Трампу, что тогда, - в 1930 г., - против Закона Смута-Хоули выступили 1028 известных американских экономистов, которые направили письмо президенту Гуверу. Но Гувер пошел на поводу у лоббистских организаций и хотел понравиться фермерам, голосами которых хотел заручиться.

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Трамп, как и Гувер, также не прислушался к голосу экономистов и развязал торговую войну с Китаем и Европой в угоду местным производителям и своим избирателям. Почему? Разве Трамп и те, кто стоит за ним, не знает печального опыта Закона Смута-Хоули? Прекрасно знают! Но они также знают , что из Второй мировой войны США вышли с самой мощной промышленностью, обладателем почти всего золотого запаса мира и почти 50% мировой экономики. Они также знают, что из кризиса 2008 г. они вышли в значительно лучшем состоянии, чем Европа. И они также знают, что из следующего кризиса США выйдут, а ЕС - нет. И Китай, возможно, тоже не выйдет.

Логика Трампа и тех, кто стоит за ним, проста: Америка в течении 70 лет гарантировала стабильность и безопасность всего мира, заплатив за это огромные деньги и обеспечив всем странах возможности для экономического роста. Теперь весь мир должен оплатить те долги, которые США нарастили в результате выполнения своей глобальной миссии и лучшим способом для этого будет высокая инфляция, которая, скорее всего, вызовет Великую Депрессию-2 и спишет весь американский долг. Ну, а если это приведет к войне, то значит так тому и быть.

США не стараются избежать Великой депрессии. Напротив, они к ней тщательно готовятся и даже провоцируют ее.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Евросоюз США Китай экономический кризис Андрей Головачев Великая депрессия
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