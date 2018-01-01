Разгон палаточного городка: ко всеобщему удовлетворению

Силовая ликвидация палаток работает исключительно на протестантов.
Тогда палаточный городок на Майдане, созданный, между прочим, по подобию лондонского Сити, куда не имеет права вступать король Великобритании, вызывал восторг граждан и остервенение власти. И это был действительно островок свободомыслия и активности, центр кристаллизации протеста против опостылевшей власти.
Но со временем протест выдохся, интерес к нему угас, количество палаток уменьшилось. Потом их перенесли на тротуар вдоль Крещатика. Потом они стали раздражать киевлян, а организаторы протестов никак не могли решить, что же с ними делать. Если сворачивать, то это означает расписаться в поражении протестного движения. А если оставлять, то надо находить реальный смысл их существования, а также средства, чтобы их содержать.
Читайте также: "Помойки в центре столицы больше не будет". В Сети отреагировали на снос палаточного городка у Рады
И в этот вот критический момент власть взяла и ночью все эти давно пустующие палатки с Крещатика убрала. Оппозиция, конечно же, повозмущалась в парламенте насчет произвола власти, но на самом деле буквально ликовала оттого, что с нее сняли изрядный головняк.
С нынешним палаточным городком под ВР — абсолютно то же самое, правда, тогда не было столкновений, пострадавших и задержанных.
И странно, что Юрий Луценко, знающий трагикомическую ситуацию с финалом "Украины без Кучмы" изнутри, не рассказал Петру Порошенко, что силовая ликвидация палаток отчасти дает ощущение всевластия, но на самом деле работает исключительно на протестантов.
Александр Кочетков, аналитик, политолог